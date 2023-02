RTX 4090 "Cablegate" Kontroverse heizt sich auf

Wir haben die "Cablegate"-Kontroverse um die neue Nvidia RTX 4090-Grafikkarte aufmerksam verfolgt. Nun hat ein Verbraucher eine Sammelklage gegen den Grafikkartenhersteller eingereicht.

Unsere guten Freunde von Tom's Hardware (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben die Klage vom 11. November auf der Prozessdatenbank Justia (Öffnet sich in einem neuen Tab) entdeckt, und den Aktualisierungen können wir entnehmen, dass Nvidia am 15. November eine offizielle Vorladung erhalten hat.

Falls du die Kontroverse noch nicht verfolgt hast, haben wir eine ausführliche Erklärung veröffentlicht, die wir hier der Kürze halber zusammenfassen. Kurz gesagt: Der 16-polige "12VHPWR"-Stromadapter, mit dem die RTX 4090 (Öffnet sich in einem neuen Tab) an ein ATX 2.0-Netzteil angeschlossen wird, enthält einen unbekannten Fehler, der dazu führen kann, dass der Adapter hohe Temperaturen erreicht, was ein direktes Sicherheitsrisiko - insbesondere ein Brandrisiko - darstellt und die High-End-GPU beschädigen könnte.

In einem Reddit-Megathread (Öffnet sich in einem neuen Tab) werden die gemeldeten Fälle von schmelzenden Kabeln verfolgt, wobei die erste Founders Edition RTX 4090 erst diese Woche von dem fatalen Fehler betroffen war. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 26 (mit sechs weiteren unbestätigten Fällen). Es wird erwartet, dass der Megathread als Beweismittel in dem bevorstehenden Gerichtsverfahren vorgelegt wird.

Analyse: Nvidia ist jetzt wirklich in Schwierigkeiten

In der Sammelklage wird behauptet, dass Nvidia Grafikprozessoren mit "defekten und gefährlichen Netzkabelsteckern und -buchsen" verkauft hat, "die die Karten der Verbraucher unbrauchbar gemacht haben und eine ernsthafte Strom- und Brandgefahr für jeden einzelnen Käufer darstellen".

Das ist eine mutige Aussage, der wir nicht unbedingt widersprechen, aber der Teil mit "jeden einzelnen" ist ein wenig übertrieben. In einem kürzlich erschienenen Gamers Nexus-Video (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf YouTube wurde behauptet, dass ein Nvidia-Partner die Ausfallrate des 12VHPWR-Adapters auf 0,05-0,1% beziffert hat - mit anderen Worten, im Durchschnitt eine von 1.500 RTX 4090-Karten.

Wenn du also das Glück hattest, die leistungsstärkste GPU der Welt in die Hände zu bekommen, solltest du nicht gleich in Panik verfallen: Obwohl die genaue Ursache des Fehlers noch nicht geklärt ist, scheint es, dass das richtige Einsetzen des Adapters und die Verwendung einer kleinen Menge dielektrischen Fetts die Karte davor bewahren sollte, Feuer zu fangen. Der Netzteil-Experte JonnyGuru hat dies in seinem jüngsten Blogbeitrag zu diesem Problem erklärt.

Trotzdem scheint der Kläger nicht überzeugt zu sein. Sie geben an, dass sie "Erfahrung mit dem Einbau von Computerkomponenten wie Grafikkarten (Öffnet sich in einem neuen Tab)" haben, vermutlich um eine sofortige "Benutzerfehler"-Reaktion von Nvidia zu verhindern. In der Klage wird Team Green eine ganze Reihe von Straftaten vorgeworfen, darunter ungerechtfertigte Bereicherung, Verletzung der Garantie und sogar Betrug.

Da es sich um eine Sammelklage handelt, besteht die Möglichkeit, dass sich dem ursprünglichen Kläger weitere Betroffene anschließen, so dass dieser Fall Nvidia schnell um die Ohren fliegen könnte. Wir werden die Situation genau beobachten und hoffen, dass Nvidia das auch tut, aber bisher heißt es von offizieller Seite nur, dass "wir die Berichte weiter untersuchen" und es keine weiteren Updates gibt.