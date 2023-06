Der Toshiba QLED 4K TV bietet Amazon Fire TV, Dolby Vision und Atmos zu einem guten Preis

Der Toshiba QF5D TV wird in den Größen 43-, 50-, 55- und 65-Zoll erhältlich sein.

Toshiba hat eine neue Reihe von QLED TVs auf den Markt gebracht, die mit vielen neuen Features ausgestattet und trotzdem günstig sind. Schließlich ist der beste TV nicht unbedingt der teuerste oder fortschrittlichste - gib mir ein gutes Bild, einen guten Sound und ein schönes Interface für vernünftiges Geld und ich bin zufrieden.

Deshalb freue ich mich über das neue 4K-Budget-Modell von Toshiba - den QF5D. Das Gerät hat Amazons Fire TV integriert, was bedeutet, dass das Interface vertraut und einfach zu bedienen ist. Und da es sich um einen QLED-Bildschirm handelt, kannst du auch klare Bilder mit ordentlichem HDR erwarten - sieh dir unsere Erklärung zu OLED und QLED an, um mehr darüber zu erfahren, welche TV-Technologie besser ist.

Was mir aber am besten gefällt, ist der Preis. Bei Amazon oder Argos bekommst du die 43-Zoll-Version schon für unter 400 €. Und auch die 50-, 55- und 65-Zoll-Varianten bewegen sich in einer ähnlichen Preisklasse.

Der QF5D verfügt über ein QLED-Panel mit 4K-Auflösung und einer Bewegungsrate von 50 Hz und Dolby Vision HDR. Toshiba hat außerdem in Zusammenarbeit mit Onkyo ein Dolby Atmos-Soundsystem eingebaut, das mit 2 integrierten 10-W-Lautsprechern und einem Subwoofer (bei Modellen ab 50 Zoll) Surround Sound liefert.

Doch selbst die besten Fernseher können nicht mit Top-Soundbars mithalten. Mit zwei nach unten abstrahlenden Lautsprechern wirst du nicht das beeindruckende Atmos-Erlebnis haben, das du mit einer Aufrüstung deines Audiosystems erreichen kannst. Auch bei HDR würde ich meine Erwartungen zurückschrauben - diese QLEDs sind bei weitem nicht die hellsten da draußen.

Außerdem gibt es die obligatorischen Wi-Fi, Ethernet und Bluetooth sowie drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse. Das Fire TV Interface bietet außerdem alle wichtigen Streaming-Apps, darunter Netflix, Prime Video und Disney Plus und lässt sich über deinen smarten Alexa-Lautsprecher oder per Alexa Push-to-Talk auf der Fernbedienung steuern.

Wenn du denkst, dass dieses neue Modell dem QA5D ähnelt, liegst du richtig. Toshiba brachte den supergünstigen QLED 4K TV im Jahr 2022 heraus und das 43-Zoll-Modell hat sogar einen ähnlichen Preis. Wie er im Vergleich zum QF5D abschneidet, muss sich aber natürlich erst noch zeigen.