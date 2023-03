SoundPEATS RunFree Lite im Test: Die nicht ganz so perfekten Sportbegleiter

Sportkopfhörer ohne Kabel sind für den chinesischen Audiohersteller SoundPEATS ein eher unbeschriebenes Blatt – und die RunFree Lite zeigen auch, woran das liegt. Sie mögen zwar zwar günstig sein, aber in ihrem Anwendungsbereich können sie leider nicht zu hundert Prozent überzeugen. Klanglich sind sie eher ernüchternd und der doch recht lockere Sitz macht sie für manche Workouts leider unbrauchbar. Insgesamt bieten die RunFree Lite also ein eher durchwachsenes Erlebnis.

Eines vorweg: Die SoundPEATS RunFree Lite sind Kopfhörer, die sich vor allem an Sport treibende Menschen richten. Demnach solltest du nicht mit einer wirklich großartigen oder audiophilen Klangqualität rechnen. Der chinesische Audiospezialist fokussiert sich bei den RunFree Lite besonders auf ein lockeres "Bud-freies" Design. Für mich persönlich war das Design sogar etwas zu locker. Aber dazu später mehr.



Der Lieferumfang der RunFree Lite fällt insgesamt eher mau aus. Neben der Kopfhörer enthält dieser lediglich ein USB-C-Ladekabel und die typische Gebrauchsanweisung. Eine kleine Stofftasche oder ähnliches hätte mir persönlich ganz gut gefallen. Allerdings sollte man bei diesem Preis vielleicht nicht zu viel erwarten – schließlich haben wir es hier mit rund 40 Euro zu tun.



Das Design der Sportkopfhörer ist leider nicht hundertprozentig durchdacht. Das liegt primär an dem beweglichen Nackenbügel, der die RunFree Lite billiger wirken lässt, als sie tatsächlich sind. Hinzu kommt, dass sie für Sportkopfhörer einfach zu locker sitzen. Zwar fallen sie dir beim Workout nicht vom Kopf, aber jede Sportart, die mehr als nur laufen beinhaltet, ist aus meiner Sicht nicht wirklich für diese Kopfhörer geeignet. Damit die Musik gut dein Ohr erreicht, müssen die RunFree Lite waagerecht aufliegen, was bei aufwändigeren Workouts einfach nicht gegeben ist. Immerhin sind sie durch das bud-freie Design sehr bequem und waren auch nach vielen Stunden des Tragens nicht unangenehm oder schmerzhaft für meine Ohren.

Was die Funktionen angeht, so bieten die RunFree Lite tatsächlich die für SoundPEATS-Kopfhörer eher untypische Möglichkeit, Songs vor- oder zurückzuspringen. Standardmäßige Features wie eine Pausefunktion oder Laustärkeregler bieten dir die Sportkopfhörer selbstverständlich auch. Darüber hinaus unterstützen die RunFree Lite die SoundPEATS-App, die unter anderem einen benutzerdefinierten Equalizer samt Gaming-Modus bietet – über die Notwendigkeit von Letzterem lässt sich allerdings bei Sportkopfhörern streiten. Sehr positiv ist allerdings die Multipoint-Verbindung, was man bei SoundPEATS-Kopfhörern eher selten sieht – vor allem nicht bei diesem Preis.



Klanglich haben die RunFree Lite leider ihre Probleme. Insgesamt hören sie sich sehr flach und wenig offen an. Treble und Mitten sind tatsächlich in Ordnung, während der Bass bedauerlicherweise schwächelt. Vor allem ist dieser nur ab 50% Lautstärke wirklich gut hörbar. Hinzu kommt die Tatsache, dass Musik übersteuert, wenn du die Lautstärke stark erhöhst. Zugegeben, viele Knochenleitungskopfhörer haben mit diesem Problem zu kämpfen. Sie sind klanglich zwar nicht unterirdisch schlecht, allerdings spürt man eben deutlich, dass der Fokus der RunFree Lite eindeutig ein anderer war – wobei sie auch nicht für jede Art von Sport die ideale Wahl sind.

SoundPEATS RunFree Lite: Preis & Verfügbarkeit

Preis: 39,99€

39,99€ Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich

Jetzt erhältlich Farben: Schwarz

Die SoundPEATS RunFree Lite sind ab sofort via Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu einem Preis von 39,99€ erhältlich. Preislich liegen sie somit ein Stückchen unter den meisten anderen SoundPEATS-Kopfhörern, wie zum Beispiel den Air3 Deluxe HS oder den Mini Pro HS.

SoundPEATS RunFree Lite: Spezifikationen

Swipe to scroll horizontally Treiber 16,2mm ANC Nein Akkulaufzeit 17 Stunden Gewicht 28g Konnektivität Bluetooth 5.3, USB-C Frequenzbereich 20Hz - 20kHz Wasserschutz IPX4 Andere Funktionen SoundPEATS App, Multipoint-Verbindung

Sollte ich die SoundPEATS RunFree Lite kaufen?

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkung Punkte Funktionen Pause- und Skip-Funktion, Gamemode sowie App-Unterstützung 4/5 Klangqualität Klanglich leider nicht wirklich überzeugend, aber das ist auch nicht der primäre Verwendungszweck der RunFree Lite. 3/5 Design Durch den beweglichen Nackenbügel fühlen sie sich leider etwas billig an, auch sitzen sie für intensive Workouts definitiv nicht fest genug. 3/5 Mehrwert Wenn du nicht gerade Extrem-Workouts machst und über die Klangqualität dieser Kopfhörer hinwegsehen kannst, könnten die RunFree Lite eine Überlegung wert sein. 4/5

Kaufe die SoundPEATS RunFree Lite, wenn...

...du günstige Sportkopfhörer möchtest.

Die RunFree Lite sind wirklich preiswerte Kopfhörer, welche für jeden eine Überlegung wert sind, die über ein kleines Budget verfügen.

...du nach einer hohen Akkulaufzeit suchst.

Mit 17 Stunden Spielzeit hast du jede Menge Musik zu hören, bis du diese Kopfhörer ans Ladekabel stecken musst.

...du deine Endgeräte jederzeit wechseln möchtest.

Durch die Multipoint-Verbindung via Bluetooth sind sie ideal für alle, die oft zwischen ihrem Smartphone und ihrem Laptop/Tablet wechseln.

Kaufe die SoundPEATS RunFree Lite nicht, wenn...

...du mehr Geld ausgeben kannst.

Wenn du in der Lage bist, ein paar Scheinchen mehr auszugeben, wirst du viel bessere Alternativen finden.

...dir audiophiler Sound wichtig ist.

Die Klangqualität liegt bei den RunFree Lite definitiv nicht im Fokus. Wenn du also nach Sportkopfhörern suchst, die auch klanglich überzeugen sollen, musst du dich anderweitig umsehen.

...du keinen Nackenbügel willst.

Wenn du du einen Nackenbügel als störend während deines Workouts empfindest, solltest du dich lieber nach Earbuds umsehen.

So habe ich die SoundPEATS RunFree Lite getestet

Für etwa zwei Wochen getestet

Primärer Nutzen während des Workouts, aber auch im Büro und zu Hause

Musikhören lief hauptsächlich über YouTube Music auf einem Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Um die SoundPEATS RunFree Lite zu testen, habe ich sie im Rahmen meiner normalen Sportroutine verwendet – ich habe Musik über Bluetooth von meinem Handy gehört, während ich im Wald gejoggt bin oder gearbeitet habe.

Auch habe ich sie auch mit einem Laptop gekoppelt, um das Multi-Point-Pairing zu testen, welches flott und ohne Probleme funktioniert. Neben dem Streaming von Titeln aus YouTube Music habe ich auch Podcasts via Podigee gehört und heruntergeladene Videos angeschaut.

Erfahre mehr darüber, wie wir Produkte testen.