Samsung kündigt generative KI für Galaxy Smartphones, Tablets und Uhren an

Auf der Samsung Unpacked wurde das große Schlagwort dieses Jahres - KI - kaum erwähnt, aber der Tech-Gigant sagt, dass er "intensiv" daran arbeitet, die Technologie in die besten Samsung Smartphones, Tablets, Uhren und Kopfhörer zu integrieren.

In einem Interview nach dem Unpacked Roundtable sagte Junho Park, Samsungs Vizepräsident und Direktor der globalen Produktplanung: "Wir entwickeln diese generative KI sehr intensiv. Zum Beispiel ist das Sprechen über kabellose Kopfhörer eine gute Art zu kommunizieren. Dafür braucht man keinen Bildschirm, also ist das ein guter Ort für generative KI."

Auf die Frage nach weiteren möglichen Beispielen für die Integration von KI in die Verbrauchertechnologie von Samsung fügte Junho Park hinzu: "Unser S Pen ist ein großartiges Werkzeug, um etwas zu erschaffen, wie ein Zauberstab. Es gibt viele Dinge, die generative KI auslösen können, und wir arbeiten intensiv daran, eine konsistente generative KI auf der [Galaxy] Watch, den Kopfhörern, dem Smartphone und dem Tablet zu entwickeln. Wir arbeiten an greifbaren [Lösungen]. Stay tuned."

Obwohl sich Samsung wie Apple auf der WWDC 2023 relativ bedeckt hielt, was die explizite Erwähnung von KI auf der letzten Unpacked-Veranstaltung angeht, ist klar, dass das Unternehmen daran arbeitet, generative KI - das Gebiet, das ChatGPT und Midjourney in den Mainstream gebracht haben - in seine Tech-Hardware zu integrieren.

Bereits im Mai gab es Gerüchte, dass Samsung an einer eigenen generativen KI-Plattform arbeitet, allerdings nur für seine eigenen Mitarbeiter. Das lag daran, dass Samsung Berichten zufolge gezwungen war, die Nutzung von ChatGPT nach einem Mitarbeiterleak zu verbieten, eine Sorge, die auch zu den Gerüchten über Apples Entwicklung von Apple GPT, einem weiteren internen KI-Chatbot, geführt haben könnte.

Samsung will die generative KI, die derzeit vor allem online genutzt wird, in seine Geräte integrieren, um neue Fähigkeiten für unsere tragbaren Geräte zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel schon von KI-gesteuerten Neurohacking-Kopfhörern gehört, die deine Gehirnströme verfolgen und dir helfen, dich zu konzentrieren.

Der Tech-Gigant war auch einer der Pioniere beim Einsatz von generativer KI in Smartphone-Kameras. Ein offensichtliches Beispiel dafür ist der Aufruhr um die angeblich gefälschten Mondfotos des Galaxy S23 Ultra. Dies ist jedoch eines der ersten Male, dass Samsung explizit über "greifbare Lösungen" für die gesamte Galaxy-Reihe spricht - das könnte das nächste Unpacked-Event noch viel interessanter machen.

Analyse: KI übernimmt den Staffelstab von stagnierender Hardware

(Image credit: Samsung)

Die Ausgabe der Samsung Unpacked im Juli 2023 war ziemlich enttäuschend. Das lag zum Teil daran, dass die meisten Hardware-Ankündigungen - das Samsung Galaxy Z Fold 5, das Galaxy Z Flip 5, die Galaxy Watch 6 und das Galaxy Tab S9 - bereits im Vorfeld geleakt wurden.

Aber es spiegelte auch eine echte Stagnation der Hardware-Innovation wider. Foldables sind ausgereift - deshalb muss Apple schnell aktiv werden - und Smartphones, Tablets und Smartwatches haben sich in den letzten fünf Jahren (zumindest äußerlich) kaum verändert.

Der Aufstieg der generativen KI auf den Geräten ist jedoch eine Chance, uns die neuen "Zauberstab"-Funktionen zu geben, die Junho Park von Samsung in seinem Gespräch nach dem Unpacked Roundtable erwähnte. Natürlich ist es noch etwas früh, um sie in den Mittelpunkt einer Unpacked-Veranstaltung zu stellen, aber Samsung hat jetzt angedeutet, dass sie bald kommen werden.

Der Grund für diesen Vorstoß ist auch, dass Samsung, einer der weltweit größten Hersteller von Speicherchips und Halbleitern, darum kämpft, einer der Hauptakteure im Bereich der KI-Chips für Computer und Smartphones zu werden. Das ist eine gute Nachricht für Samsung-Fans, die die Früchte dieser generativen KI schon bald in ihren Geräten sehen werden.