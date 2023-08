iPhone 15 Pro Preiserhöhung könnte schlimmer sein als befürchtet

The iPhone 14 Pro uses a 1/1.28-inch Sony IMX803 sensor

Spielst auch du mit dem Gedanken, dich zur zweiten Jahreshälfte mit dem neuen iPhone 15 Pro für deine fleißige Arbeit zu entlohnen? Dann haben wir leider ein paar schlechte Nachrichten für dich im Gepäck.

Die Gerüchteküche munkelt nämlich, dass die neue Generation nicht nur einen der höchsten Ränge in einer jeden iPhone-Bestenliste einnehmen könnte, sondern auch, dass vor allem die Pro (Max)-Varianten gut und gern 100 US-Dollar teurer sein könnten als wir es bisher noch von der 14er-Generation gewohnt waren ...

Nicht gerade die Nachricht, die wir uns als potenzielle Käuferschaft erhofft hatten, wir sollten aber auch im Hinterkopf behalten, dass es sich hierbei vorerst nur um Gerüchte handelt, die von DigiTimes geteilt wurden – einer Quelle mit eher durchwachsener Trefferquote.

Die Theorie besagt, dass Apple in den USA zwischen $1.099 und $1.199 für das iPhone 15 Pro verlangen könnte, was noch einmal hundert oder gar 200 US-Dollar mehr sein könnten als für die aktuelle Generation. Proportionale Preiserhöhungen sind zudem auch für die anderen Regionen nicht ausgeschlossen, weswegen sich nicht nur die Käuferschaft in den Staaten, sondern auch alle Interessenten hierzulande schon einmal auf die Schlachtung des Sparschweins gefasst machen sollten.

Die Hoffnung stirbt zuletzt ...

Es ist wichtig zu bedenken, dass, selbst wenn dies der aktuelle Plan von Apple ist, er sich noch immer in reger Diskussion befinden dürfte und der endgültige Einführungspreis sich noch bis zur offiziellen Enthüllung gefühlt täglich ändern könnte.

Zum Unmut vieler sind die Gerüchte rund um eine Preiserhöhung aber nicht gerade frisch und schon wochenlang Thema hier bei uns wie auch bei etwaigen Kollegen. Vielerorts spekuliert man, dass die Basisvariante des Apple iPhone Pro 15 gar erstmalig die magische 1.000-Dollar-Marke überschreiten könnte.

Die Vorstellung, dass Apple nun sogar noch weiter geht und die Preise um 200 Dollar anhebt, ist eine eher beängstigende Aussicht, wenn auch eine, die vorerst ohne konkreten Beleg im Raum steht.

Im Vorfeld waren auch wir bei TechRadar bereits am Diskutieren und gestanden uns ein, dass eine Preiserhöhung von 100 Dollar durchaus plausibel wirken mag in Anbetracht etwaiger Wirtschaftsfaktoren, -entwicklungen und Verbesserungen beim iPhone 15 Pro. Neue Funktionen wie Titanseiten, superdünne Ränder, eine superschnelle CPU, mehr Speicher sowie eine größere Batterie sind immerhin nicht gerade billig ...

Insgesamt deutete viel auf einen wahren Kern der Spekulationen hin, kaum jemand hat bisher jedoch eine so düstere Prophezeihung wie DigiTimes in den Raum gestellt.

Es gibt aber auch freudvollere Entwicklungen. Denn immerhin sind Apple-Experten wie Leaker sich ebenfalls einig, dass das Basismodell des iPhone 15 im Gegenzug von der Preiserhöhung unberührt bleiben dürfte. Ja, ich weiß, es ist nicht viel. Aber immerhin besser als nichts, oder?

