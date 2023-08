Die iOS 17 Beta spielt erneut an der Schaltfläche zur Beendigung des Anrufs herum – diesmal aber zum Wohlwollen aller!

Erst in der Vorwoche hat Apple mit einer Beta-Version von iOS 17 eine der lästigsten Änderungen veröffentlicht und die Taste zum Beenden eines Anrufs auf eine Position verschoben. Das ließ nicht nur eine nervige Umgewöhnungszeit erahnen, sondern war vor allem für Linkshänder ein regelrechter Rückschritt, da selbige die Taste nun schwerer erreichen konnten.

Als Reaktion auf zahlreiches negatives Feedback scheint das Unternehmen inzwischen klein beizugeben und hat jüngst die Schaltfläche erneut verschoben – an eine deutlich passendere Stelle!

Die neueste Änderung erscheint entlang einer aktualisierten Version der iOS 17 Beta, konkret der inzwischen sechsten Entwickler-Beta und vierten öffentlichen Beta, die fortan simultan und mit gleichem Inhalt zur Verfügung gestellt werden.

Mit dieser Beta ist die Schaltfläche zum Auflegen indessen wieder an eine zentralere Position gerückt, wie man es auch schon von iOS 16 kennt und liebt – nur eben etwas weiter unten. Außerdem wird diese Schaltfläche fortan von einer Reihe weiterer, nützlicher Befehls-Shortcuts umgeben, die unter iOS 16 noch separiert voneinander vorliegen.

Konkret erkennst du mithilfe der Beiträge von Brandon Butch (aktuelle iOS 17-Version) sowie Morning Brew (vorherige Beta-Version sowie iOS 16-Variante) die Unterschiede.

Apple has moved the “end call” button to the middle (iOS 17 Beta 6) pic.twitter.com/HxT5WUASxiAugust 15, 2023 See more

Die frische Änderung ist nun eine Art Mittelweg zwischen der bekannten Position unter iOS 16 und der kürzlichen Änderung. Ein Kompromiss, mit dem sowohl die Fans der bekannten als auch der neuen Positionierung bestens auskommen dürften. Vor allem ist es aber endlich wieder eine Position, die für Linkshänder gut erreichbar ist und ihnen den Gebrauch ihres geliebten Apple-Smartphones nicht unnötig beim Telefonieren erschwert.

Ganz konnte Apple es schlussendlich aber doch nicht beim Alten lassen: Immerhin sind die anderen Tasten für schnelle Aktionen während des Gesprächs jetzt nicht nur nach unten verschoben worden, sondern auch neu verteilt – aber das ist womöglich noch immer eine Änderung, mit der wir uns wohl eher arrangieren können ...

Flotte Fotoauswahl und andere Schmankerl

Aber nicht nur das erwartet dich in der neuesten iOS 17 Beta. Die Kollegen von MacRumors haben ihre Spürnasen eingeschaltet und einen schicken Fund ans Tageslicht befördert: In der Nachrichten-App wird das "+"-Zeichen künftig nämlich zur waschechten Entdeckerzone, wenn du es nur lange genug drückst. Kein ewiges Wühlen mehr in der Auswahl, hier geht es alsbald direkt zur Fotoauswahl.

Die Website hat aber noch mehr in petto: Verbesserte Animationen für die Stimmungserfassung heben deine Emotionen auf ein neues Level. Wenn du die Fotos-App zum ersten Mal anschaltest, begrüßt dich ein schicker Einstiegsbildschirm mit frischem Info-Wind. Und – Trommelwirbel bitte – das Hintergrundbild-Symbol im Bereich "Anzeige & Helligkeit" in der Einstellungs-App präsentiert sich stolz mit einem schmucken iOS 17-Hintergrund – Na wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht.

Zugegeben, all das ist jetzt nicht gerade die nächste große Offenbarung. Insofern du aber ohnehin stolzer Nutzer der iOS 17 Betaversion bist, lohnt sich eine Aktualisierung allein aufgrund der überarbeiteten Telefon-Option in meinen Augen zweifelsohne. Wartest du hingegen noch immer geduldig und begnügst dich bereits seit Monaten mit iOS 16, so kommt es vermutlich auch nicht mehr auf die letzten wenigen Wochen vor dem grandiosen Finale an ...

Du legst Widerspruch ein? Dann hör eben nicht auf mich und gönn dir die Beta noch heute!