Warum die hohe Bildrate von Avatar 2 die Zukunft des Kinos ist (es sei denn, sie ist es nicht)

James Camerons Avatar: Der Weg des Wassers (Öffnet sich in einem neuen Tab) feierte am 16. Dezember seine lang ersehnte - um genau zu sein 13 Jahre - Kinopremiere. Fans des ersten Avatar und neue Fans füllten weltweit die Kinos, um das Spektakel zu sehen.

Und was für ein Spektakel es ist. Wie das Original in 3D gedreht und im High-Frame-Rate (HFR)-Format präsentiert, verschiebt Avatar: Der Weg des Wassers die Grenzen der Filmtechnik auf eine Weise, wie es nur ein Regisseur wie Cameron kann. Er zeichnet eine so detailreiche Welt, dass man buchstäblich in den Film gesogen wird.

Es war zwar aufregend, sich in einem IMAX-Kino zurückzulehnen und Pandora nach so langer Zeit wieder zu betreten (immerhin hatte das 3D-Kino nach dem ersten Avatar einen qualitativen Sturzflug hingelegt), aber ich war auch daran interessiert, zu sehen, wie der Film TrueCut Motion einsetzt. Die HFR-Technologie, die von der kalifornischen Firma Pixelworks entwickelt wurde, wurde bereits verwendet, um Avatar (2009) und Titanic (1997) für die Wiederveröffentlichung in den Kinos neu zu mastern.

Das letzte Mal, dass HFR in den Kinos für Furore sorgte, war bei der Veröffentlichung von Peter Jacksons Der Hobbit: Eine unerwartete Reise (2012), der in 48fps gedreht wurde. So wurde der Film auch zum ersten Mal in den Kinos gezeigt, aber die schlechte Resonanz auf die hohe Bildrate führte dazu, dass man den Hobbit auf das Standardformat von 24 Bildern pro Sekunde neu masterte und erneut in den Kinos aufführte.

Nachdem wir eine HFR-Vorführung von Der Hobbit gesehen haben, können wir verstehen, warum die Zuschauer den Look nicht mochten - die Bewegungen wirkten zu glatt und seifenopernartig, ohne die "filmische" Qualität, die für Standardfilme mit 24 Bildern pro Sekunde charakteristisch ist. Eine Sache, die man jedoch nicht leugnen kann, ist die Klarheit, die HFR den vielen schnellen Actionszenen in Der Hobbit verleiht und die es ermöglicht, alle Details in Jacksons aufwändiger Grafik zu erkennen.

Motion Grading: ein neues Tool zur Filmerstellung

TrueCut Motion von Pixelworks ermöglicht es Filmemachern, die Bewegung mit jeder beliebigen Bildrate in der Postproduktion einzustellen", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Als Postproduktionswerkzeug bietet es das, was Pixelworks "Motion Grading" nennt, mit Steuerelementen, um nicht nur die Bildrate zu variieren, sondern auch den Ruckel- und Unschärfewinkel in Bildern variabel anzupassen.

In einem Briefing mit Richard Miller (EVP of Technology & GM von TrueCut) und Aaron Dew (Senior Director of Ecosystem Marketing bei Pixelworks) wurde erklärt, dass James Cameron mit TrueCut Motion zwischen einem Standard-Look mit 24fps für die dialoglastigeren Szenen von Avatar 2 auf dem Land und einem angepassten, glatten Look in den Unterwasserszenen wechseln konnte. Außerdem hat die Technologie dazu beigetragen, den Look der Spezialeffekte des Films zu verbessern und einen hohen Dynamikumfang und 3D-Bildtiefe zu erzielen.

Nachdem wir bereits eine Demo gesehen hatten, in der Szenen aus Der Hobbit mit TrueCut Motion neu gemastert wurden, wussten wir, dass es in der Lage ist, Ruckeln zu reduzieren und die Bewegungsauflösung in Actionszenen zu verbessern. Aber nach dem über dreistündigen Avatar: Der Weg des Wassers im Kino, wissen wir, was es wirklich kann.

Anstatt dass HFR eine hyperreale, fast schon krankmachende Klarheit auf die Leinwand bringt, wie es bei Der Hobbit im Jahr 2012 der Fall war, wurden die variablen Bildraten von Avatar 2 nahtlos eingesetzt. Eine Szene in einem Labor, in der Parker Selfridge (Giovanni Ribisi) kurz auftaucht, wirkte etwas zu flüssig, aber das war vielleicht auch Absicht des Regisseurs, um den Konzernbösewicht zu unterstreichen.

Im Grunde genommen ist James Camerons zweiter Teil der Avatar-Reihe ein visueller Triumph und eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber dem Original. Wir sind nicht sicher, ob viele Filmemacher die Mittel - und die Geduld - haben, um das zu wiederholen, was Cameron mit Der Weg des Wassers erreicht hat, aber die Vorlage existiert jetzt und sollte genutzt werden.

(Image credit: Shutterstock (Hamara))

Werden Fernseher TrueCut Motion bekommen?

Als wir unsere erste TrueCut Motion-Demo auf der CES 2022 gesehen haben, wurde sie mit einem TCL-Fernseher durchgeführt. Das auf einem regulären TV-Gerät zu sehen gab uns für einen Moment die Hoffnung, dass es in den neuen Geräten erscheinen würde, die das Unternehmen später im Jahr 2022 auf den Markt bringen wollte. Das war leider nicht der Fall.

Laut Aaron Dew von Pixelworks sind aktuelle Fernsehgeräte bereit, TrueCut Motion zu unterstützen - es ist keine spezielle Hardware erforderlich. Allerdings müssen sie von Pixelworks zertifiziert werden, ähnlich wie bei der THX-Zertifizierung oder, um es allgemeiner auszudrücken, dem Filmmaker-Modus bei Fernsehern.

Vielleicht werden auf der kommenden CES 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) TrueCut Motion-zertifizierte Fernseher von TCL und anderen Marken angekündigt. Mit Avatar: Der Weg des Wassers, der gut anzukommen scheint (82% bei Rotten Tomatoes), hat die neue HFR Motion Grading Technologie ihre Sternstunde. Jetzt müssen sich nur noch mehr Filmemacher dafür begeistern und das Videostreaming-Ökosystem und die Hersteller von Bildschirmen müssen sie einbauen.