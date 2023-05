Xbox ist bereit, "zeitlich begrenzte Spielabschnitte" sowie Werbung anzubieten

In einem Interview beschrieb Sarah Bond, Vizepräsidentin für Gaming bei Microsoft, die verschiedenen Wege, die Xbox einschlagen will, um einen Tempowechsel zu fördern. In dem Gespräch mit Rolling Stone (Öffnet sich in einem neuen Tab) erklärte Bond, dass Xbox neben dem Game Pass (Öffnet sich in einem neuen Tab) auch "mit anderen Modellen experimentieren" wolle, z. B. mit Werbung in Spielen oder sogar "zeitlich begrenzten Spielabschnitten".

Obwohl Xbox den erfolgreichen Abo-Service weiterhin unterstützen will, scheint Bond der Meinung zu sein, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen. "Es geht um die Tiefe und Breite des Portfolios, von großen Triple-A [Spielen] über Indie-Titel bis hin zu versteckten Perlen", so Bond.

Was auch immer passieren mag, es scheint ein einheitliches Ziel für Xbox zu geben. Es besteht darin, "den Entwicklern die Möglichkeit zu geben, zu experimentieren und das zu tun, was ihnen gefällt, und ein intensiveres und kreativeres Erlebnis zu schaffen, ohne in eine bestimmte Form passen zu müssen", so Bond.

Immer wieder versuchen

(Image credit: Bethesda Softworks)

Obwohl der Abonnementdienst sehr erfolgreich ist und zahlreiche Titel den Weg in unsere Liste der besten Game Pass-Spiele (Öffnet sich in einem neuen Tab) gefunden haben, hat er nicht ausgereicht, um die Xbox über die PlayStation oder sogar Nintendo zu stellen.

Selbst mit der Aussicht auf das mit Spannung erwartete Sci-Fi-Rollenspiel Starfield (Öffnet sich in einem neuen Tab) muss Microsoft in diesem Jahr einige herbe Rückschläge einstecken. So wurde etwa Redfall (Öffnet sich in einem neuen Tab) sehr schlecht aufgenommen. Zusammen mit den zahlreichen Hindernissen bei der Übernahme von Activision Blizzard durch Xbox (Öffnet sich in einem neuen Tab), die vor allem auf die Blockade der CMA zurückzuführen sind, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Microsoft eine Auffrischung der Ideen braucht.

Die Xbox braucht mehr tragfähige Exklusivtitel und originelle IPs (Öffnet sich in einem neuen Tab), um die glänzende Bilanz der PlayStation zu verbessern. Wenn dies durch das Experimentieren mit mehr Spielen in Form von zeitlich begrenzten Titeln erreicht werden kann, bin ich dafür.