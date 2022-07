Wrath of the Lich King Classic ist für September bestätigt

Wrath of the Lich King Classic, die nächste Stufe von Blizzards World of Warcraft im Retro-Stil, wird offiziell am 26. September veröffentlicht.

Der Start von Wrath of the Lich King Classic ist für den 26. September angesetzt und wie bei den vorherigen Classic-Updates wirst du es als Teil deines normalen Abonnements erhalten, ohne dass du es extra kaufen musst. Bis zu diesem Datum erhalten Spieler von Burning Crusade Classic einen Erfahrungsbonus von 50 %, um sich den Start in die neue (alte) Erweiterung zu erleichtern. Du kannst jeden Gastwirt in einer Hauptstadt besuchen, um den Buff zu aktivieren.

Blizzard hat die heutige Neuigkeit jedoch versehentlich schon letzte Woche angekündigt. Letzte Woche tauchte kurzzeitig eine Seite mit dem Veröffentlichungsdatum von Wrath of the Lich King auf der offiziellen Website auf. Zuvor war das einzige offizielle Datum für die Erweiterung ein vages Zeitfenster von 2022.

(Image credit: Blizzard)

Das ursprüngliche Wrath of the Lich King wurde am 13. November 2008 veröffentlicht und hat mich damals in die Welt von Azeroth gezogen. Ob die alte Sehnsucht von damals wieder erweckt werden kann, werde ich im September erfahren.