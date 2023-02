Wo Long: Fallen Dynasty-Demo kommt noch Ende Februar

Gestern wurde auf Twitter bekanntgegeben, dass Wo Long: Fallen Dynasty noch Ende diesen Monats eine weitere Demo erhalten wird - am 24. Februar, um genau zu sein. Doch darüber hinaus soll die sich nicht nur auf Current- sowie Last-Gen-Konsolen spielen lassen, sondern dir sogar Vorteile für das fertige Spiel bringen.

#WoLongFallenDynasty demo is coming February 24! Play it on #PlayStation4 #PlayStation5 #XboxOne, Series X|S, #Steam & Microsoft store!Save data from this demo will transfer to the final game! Complete the demo to obtain the "Crouching Dragon Helmet" DLC in the full game. 🐉 pic.twitter.com/oQtKfdqKcwFebruary 5, 2023

Während die erste veröffentlichte Demo von Tema Ninjas neuem Soulslike lediglich auf PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) und S (Öffnet sich in einem neuen Tab)spielbar war, werden diesmal auch PC-Spieler sowie alle mit einer PS4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder Xbox One (Öffnet sich in einem neuen Tab) ebenfalls in den Genuss kommen.

Doch das ist noch nicht alles. So werden die Speicherdaten sogar in das endgültige Spiel übertragen und für alle, die die Demo abschließen, gibt es den "Crouching Dragon Helmet" DLC obendrauf. Die Speicherübertragung dürfte unter anderem für dich interessant sein, wenn du keine Lust hast, dich stundenlang mit dem Charakter-Editor auseinanderzusetzen, statt dich gleich in die rasanten Kämpfe zu stürzen.

Das fertige Spiel erscheint am 3. März und wird, ebenso wie die Demo zuvor, vom ersten Tag an im Game Pass (Öffnet sich in einem neuen Tab) enthalten sein.