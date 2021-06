WarioWare: Get It Together! bringt lustige Microgames auf die Switch

Wenn du dich nach einem WarioWare-Spiel für Nintendo Switch gesehnt hast, dann ist heute dein Glückstag, denn Nintendo hat bei seiner E3 2021 Nintendo Direct bekannt gegeben, dass WarioWare: Get It Together! am 10. September für die hybride Konsole erscheint und so albern ist, wie eh und je.

In WarioWare: Get It Together! müssen Spieler hunderte von Microgames lösen, bevor die Zeit abläuft. Zu den Aufgaben gehören eine Maske abnehmen, Zahnpasta ausdrücken, oder Vogelscheiße ausweichen.

Erstmals in der Serie bietet WarioWare für Nintendo Switch einen Zwei-Spieler-Modus, was dem Spaß noch eins draufsetzen sollte. Den Trailer kannst du unten ansehen.

Es ist unklar, ob das Spiel Gebrauch von den Joy-Cons macht, oder ob es eher traditionelle Eingabemöglichkeiten verwendet, ausgehend davon, dass der Nintendo Switch Lite die abnehmbaren Controller fehlen.

Im Gegensatz zu bisherigen Titeln schlüpfst du in die Rolle von Charakteren auf dem Bildschirm, darunter auch Wario. Was lässt darauf schließen, dass das Spiel traditionelle Eingaben verwendet, was unserer Meinung nach den Charme von WarioWare dämpfen würde.