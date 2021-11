Wann erscheint Eternals auf Disney Plus?

Wann wird Eternals auf Disney Plus erscheinen? Diese Frage stellen sich viele. Möchte man den 26. Film des Marvel Cinematic Universe im Kino sehen, oder wartet man ab, bis er auf dem Streamingdienst landet? Dank der anhaltenden Pandemie haben einige Menschen noch einige Bedenken bezüglich eines Kinobesuchs. Die Möglichkeit, Marvels neuesten Film in der Sicherheit des eigenen Zuhauses zu sehen, wäre daher sehr willkommen.

Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, hast du Glück, denn Eternals wird auf Disney Plus erscheinen. Allerdings wird nicht bereits zum Kinostart, wie beispielsweise der erste Phase 4-Film Black Widow.

Im Folgenden erklären wir dir, warum Eternals nicht zeitgleich zum Kinostart auf Disney Plus veröffentlicht wird. Außerdem verraten wir dir, wann der Film voraussichtlich auf dem Streamingdienst erscheinen wird.

Eternals Disney Plus Erscheinungsdatum

Hat Eternals ein Veröffentlichungsdatum auf Disney Plus?

(Image credit: Marvel Studios)

Noch nicht. Wie bereits erwähnt, wird Eternals nicht zeitgleich zum Kinostart auf Disney Plus erscheinen.

Die Walt Disney Company und die Marvel Studios haben ihre Veröffentlichungsstrategie für Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, der am 2. September in die Kinos kam, geändert. Beide Studios haben sich dazu entschieden, bei Eternals ähnlich vorzugehen.

In einer Ankündigung auf der Website von The Walt Disney Company wurde bestätigt, dass Eternals einen exklusiven Kinostart von 45 Tagen erhalten wird. Das bedeutet, dass es mindestens sechs Wochen dauern wird, bis Eternals auf Disney Plus erscheint.

Wenn Marvel und Disney an diesem 45-Tage-Plan festhalten, wird Eternals erst am Montag, den 20. Dezember, auf dem Streaming-Riesen erscheinen. Wenn sich das ändert, werden wir es dich wissen lassen.

Eternals Disney Plus VIP-Zugang

Wird Eternals mit Disney Plus VIP-Zugang zu sehen sein?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Wir sind uns noch nicht sicher, aber wir gehen nicht davon aus. Shang-Chi wird auch ohne VIP-Zugang zu sehen sein, wenn er am 12. November auf Disney Plus erscheint. Daher vermuten wir, dass diese Strategie mit Eternals fortgesetzt wird, auch wenn es bei Black Widow noch anders war.

Solange du ein Disney Plus-Abonnent bist, solltest du Eternals kostenlos ansehen können, sobald es dort erscheint.

Eternals Laufzeit

Wie lang ist die Laufzeit von Eternals?

(Image credit: Marvel Studios)

Eternals hat eine Länge von über zweieinhalb Stunden. Darin enthalten sind auch die Post- und End-Credits-Szenen.

Praktischerweise kannst du Eternals auf Disney Plus pausieren, wenn du auf die Toilette gehen musst, oder um aufzustehen und dir ein paar Snacks zu besorgen, denn wer schaut schon gern hungrig einen Film.

