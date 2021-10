Verzögerungen bei der Entwicklung von Elden Ring scheinen unwahrscheinlich

Diejenigen, die auf Elden Ring warten, wird es jedoch freuen zu hören, dass das heiß erwartete Spiel fast fertig ist und vielleicht sogar ohne eine einzige Verzögerung am 21. Januar 2022 erscheinen wird.

Verzögerungen sind in der Videospielbranche an der Tagesordnung, wenn wir auf die letzten Jahre zurückblicken, fällt besonders das Letzte Jahr 2020 besonders auf.

In einem Interview mit der japanischen Spieleseite Famitsu sagte Yasuhiro Kitao von From Software (verantwortlich für Promotion, Marketing und Produktion), dass das Spiel "am Ende der Entwicklung" sei. Eindeutigere Aussagen, dass die Arbeit an dem Spiel bald abgeschlossen sein soll, gibt es nicht.

Das bedeutet, dass sich der Erscheinungstermin noch verschieben könnte, auch wenn das unwahrscheinlich erscheint. Der Begriff "Gold" bedeutet, dass die Hauptarbeit an einem Titel abgeschlossen ist und die goldfarbene Master-Kopie für die Massenproduktion verschickt wurde. In der Welt der Online-Spiele geht die Arbeit allerdings oft weiter, wenn die Entwickler Patches für den ersten Tag zusammenschustern, um die dringendsten Fehler zu beheben.

Wenn wir die jüngsten Nachrichten optimistisch betrachten, könnte es nicht mehr lange dauern, bis wir ein Exemplar von Elden Ring in die Hände bekommen und endlich herausfinden können, ob die Zusammenarbeit zwischen From Software und George R.R Martin so ist, wie wir es uns erhofft haben.

Analyse: Sind Verspätungen wirklich ein Problem?

Natürlich freuen wir uns zu hören, dass Elden Ring auf dem besten Weg ist, seinen Release am 21. Januar zu schaffen, aber wäre es ein Weltuntergang, wenn es sich verzögern würde?

Wenn von Verzögerungen die Rede ist, wird zweifellos das berühmte Zitat von Shigeru Miyamoto zitiert: "Ein verspätetes Spiel ist irgendwann gut, ein schlechtes Spiel ist für immer schlecht". Und in den meisten Fällen stimmt das auch - vorausgesetzt, das Spiel wird ausreichend verzögert.

Ein gutes Beispiel dafür ist The Last of Us Part 2, ein Spiel, das sich (auch) wegen der Covid-19-Pandemie verzögert hat. Als es dann doch erschien, wurde es von vielen Seiten gelobt und als eines der besten PS4-Spiele gefeiert.

Cyberpunk 2077 verzögerte sich erheblich und wurde trotzdem nicht sehr geliebt, als es endlich veröffentlicht wurde. Eine Verzögerung rettet also nicht unbedingt das Glück eines Spiels.

Wenn sich Elden Ring in einem ebenso schlechten Zustand befand und eine Verzögerung notwendig war, ist das in Ordnung. Wir spielen lieber etwas, das ein Jahr später fertiggestellt wird, als einen Titel, der mit Bugs behaftet ist, die dein Abenteuer zu einem unbefriedigenden Ende bringen können.