Uncharted und andere Sony Filme kommen zu Netflix

Netflix und Sony haben einen Deal geschlossen, der Sonys Filme ab 2022 in den USA exklusiv auf die Streaming-Plattform Netflix bringen wird, wenn sie zum ersten Mal zum Streamen verfügbar sind. Dazu gehört auch der mit Spannung erwartete Uncharted-Film mit Tom Holland in der Hauptrolle.

Netflix hat sich außerdem verpflichtet, eine Reihe von Direct-to-Streaming-Projekten mit Sony zu produzieren, die zusätzlich zu den bestehenden Kinofilmen des Studios produziert werden. Diese werden als Netflix-Originale veröffentlicht und für weltweit verfügbar sein.

Andere Filme aus Sonys Kinoprogramm 2022, die auf Netflix US zum Streaming verfügbar sein werden, sind Bullet Train, Morbius und Der Gesang der Flusskrebse. Der Deal umfasst auch Filme von Sony Pictures Entertainment, in denen Marvel-Charaktere vorkommen, wie die Fortsetzung von Spider-Man: Into the Spider-Verse und zukünftige Venom-Filme.

In der offiziellen Ankündigung auf der Website von Sony Pictures Entertainment wird Scott Stuber, Netflix Head of Global Films, zitiert: "Sony Pictures ist ein großartiger Partner und wir sind begeistert, unsere Beziehung durch diese zukunftsweisende Vereinbarung zu erweitern".

"Dies erlaubt uns nicht nur, ihre beeindruckende Palette an geliebten Filmfranchises und neuen IPs zu Netflix in den USA zu bringen, sondern es etabliert auch eine neue Quelle von Erstaufführungsfilmen für Netflix-Filmliebhaber weltweit", so Stuber.

Uncharted: Among Streams

Diese Nachricht ist ein Trost für all diejenigen, die sich eine bequeme Möglichkeit wünschen, Filme wie Uncharted zu sehen. Für alle anderen bedeutet es, dass mehr Netflix-Originalfilme kommen werden.

Das könnte bedeuten, dass wir auch Chad Stahelskis Ghost of Tsushima-Verfilmung nach dem Kinostart auf Netflix sehen werden und könnte Sony dazu ermutigen, weitere Projekte mit seiner breiten Palette an IPs in Angriff zu nehmen.

Auch für Netflix bietet es einen verlässlichen Strom an neuen Filmen zu einer Zeit, in der Streaming-Anbieter wie HBO Max und Disney Plus die Filme von Warner Bros und Disney nutzen, um ihre Abonnentenzahlen zu steigern. Das gibt ihnen einfach ein zusätzliches Verkaufsargument, neben der großen Auswahl an Originalinhalten.