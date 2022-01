Uncharted 5 ist wohl immer noch nicht vom Tisch

Die Entwickler bei Naughty Dog haben gesagt, dass sie zur Uncharted-Reihe zurückkehren könnte und hat die Entwicklung von Uncharted 5 nicht ausgeschlossen.

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Uncharted: Legacy of Thieves Collection sprach GamesRadar mit Shaun Escayg, Creative Director bei Uncharted: The Lost Legacy und Cinematic Animator bei Uncharted 4: A Thief's End, über den kommenden Titel.

Auf die Frage nach der Zukunft der Franchise sagte Margenau, dass die Möglichkeit, ein weiteres Uncharted-Spiel zu entwickeln, immer noch besteht. "Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass wir niemals nie sagen können", sagte Escayg.

"Uncharted ist ein Franchise, das wir lieben - das Studio liebt es. Ich liebe es, und Kurt liebt es. Es ist eine Welt, von der wir mehr sehen wollen. Das kann ich also mit Sicherheit sagen", fügte er hinzu. Das letzte Hauptspiel der Serie war Uncharted 4: A Thief's End aus dem Jahr 2016, gefolgt von der eigenständigen Erweiterung Lost Legacy im Jahr darauf.

Neben der Legacy of Thieves Collection, die Uncharted 4 und Lost Legacy auf PS5 und PC portiert, ist der nächste Teil der Reihe der Uncharted-Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg in den Hauptrollen.

Analyse: Funktioniert ein Uncharted ohne Nathan Drake?

(Image credit: Naughty Dog / Sony)

Man könnte fast davon ausgehen, dass sich Naughty Dog von Uncharted verabschiedet hätte. Mehr als vier Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Teils der Serie und angesichts des großen Erfolgs von The Last of Us, könnten Nathan Drakes Schatzsucher-Eskapaden der Vergangenheit angehören. Schließlich hat Serienschöpferin Amy Hennig Naughty Dog bereits 2014 verlassen und Sony hat auch keine weiteren Veröffentlichungen der Serie angekündigt.

Obwohl Escaygs Kommentare gegenüber GamesRadar nichts Konkretes andeuten, machen sie deutlich, dass Naughty Dog weiterhin offen für die Entwicklung zukünftiger Uncharted-Titel ist. Da die Geschichte des Protagonisten Nathan Drake in Uncharted 4 abgeschlossen wurde, wäre es nicht verwunderlich, wenn sich zukünftige Spiele auf einen oder mehrere Nebencharaktere konzentrieren würden. Lost Legacy hat genau dieses Szenario deutlich gemacht und war ebenfalls beliebt.

Die Auswahl ist groß. Neben Chloe Frazer und Nadine Ross aus Lost Legacy sind auch Drakes Geschäftspartner Sully und sein Bruder Sam passende Protagonisten, die sich am Ende des vierten Spiels sogar zusammentun.

Erwarte aber nicht, dass es bald ein neues Uncharted-Spiel gibt. Da der Film bald in die Kinos kommt, wird der Verleger Sony wahrscheinlich die meiste Arbeit mit dem erweiterten Material der Serie machen, während Naughty Dog andere kreative Videospielprojekte auf dem Bildschirm verfolgt und sich wahrscheinlich an den nächsten Teil von "The Last of Us 3" probiert.