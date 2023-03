The Last of Us Part 3: Ist es bereits in Entwicklung?

Obwohl Naughty Dog, das Entwicklungsstudio hinter The Last of Us, einen dritten Part nicht bestätigt hat, sind einige Fans dennoch davon überzeugt, dass es bereits in Arbeit ist.

In dieser Woche enthüllte der Regisseur von The Last of Us und Co-Präsident von Naughty Dog, Neil Druckmann, dass das nächste Spiel des Studios bereits beschlossen wurde (Öffnet sich in einem neuen Tab), aber er gab keine Hinweise darauf, um was es sich handeln könnte. Obwohl es unwahrscheinlich erscheint, dass wir so bald nach The Last of Us Part 2 bereits Teil 3 bekommen werden, haben Fans bereits damit begonnen, Theorien aufzustellen, dass Druckmanns Aussagen nur ein Ablenkungsmanöver sind und Teil 3 bereits in Entwicklung ist.

Dies zeigt ein Reddit-Post (Öffnet sich in einem neuen Tab), in dem sich die Kommentare zwischen den überzeugten Fans, dass The Last of Us Part 3 auf dem Weg ist, und den etwas pragmatischeren befinden.

Einige Fans haben kommentiert, dass dies nur PR-Statements seien und dass sie sich keine Gedanken darüber machen müssten, ob das Spiel gemacht wird oder nicht. Einige haben auch vermutet, dass Druckmann bewusst irreführende Informationen verbreitet. Einige haben sogar auf Twitter spekuliert, dass Druckmann die Fans narren will und dass The Last of Us Part 3 bereits in Arbeit ist.

Neil Druckmann on Naughty Dog's next major project:"I know the fans really want The Last of Us Part III! I hear about it all the time. We are already into our next project, the decision has already been made but I can't say what it is. We picked what we were most excited for." pic.twitter.com/vJjFQQRHEiMarch 13, 2023 See more

(Image credit: Sony)

Es gibt jedoch auch Stimmen der Vernunft. Einige Reddit-User haben kommentiert, dass The Last of Us Part 3 noch nicht in der tiefen Produktionsphase ist, da das Studio noch mit anderen Projekten beschäftigt ist. Ein Fan auf Twitter hat auch bemerkt, dass es am Ende dieser Konsolengeneration erscheinen könnte, da die beiden vorherigen Teile das Ende der letzten beiden Konsolengenerationen markiert haben.

Obwohl es noch keine Bestätigung von Naughty Dog gibt, ist The Last of Us Part 3 für die PS5 nach dem Erfolg der Serie nicht unwahrscheinlich.