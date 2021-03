Stranger Things Staffel 4 wird nicht die letzte sein - aber das Ende der Serie ist geplant

Die Dreharbeiten zu Stranger Things Staffel 4 haben noch nicht wieder begonnen. Die Duffer-Brüder planen jedoch nicht, dies Serie mit dieser Staffel abzuschließen. Tatsächlich hat die Pandemie ihnen erlaubt, die Sci-Fi/Horror-Netflix-Serie vorauszuplanen. Sie wissen jedoch bereits, wie und wann die Serie enden wird.

"Staffel 4 wird nicht das Ende sein", sagt Ross Duffer in einem Interview mit THR. "Wir wissen, was das Ende ist und wir wissen, wann es ist. [Die Pandemie] hat uns Zeit gegeben, nach vorne zu schauen und herauszufinden, was das Beste für die Serie ist. Als wir anfingen, das auszufüllen, bekamen wir eine bessere Vorstellung davon, wie lange wir die Geschichte erzählen müssen", erläuterte er.

Basierend auf diesen Worten ist Stranger Things Staffel 5 also eine sichere Sache.

Alle Drehbücher der aktuellen Staffel sind fertig, dank der zusätzlichen Zeit, welche die Pandemie mit sich brachte. Die Dreharbeiten zur Serie begannen bereits, bevor sie auf Eis gelegt wurden und Netflix veröffentlichte sogar einen Teaser für Staffel 4, der Hopper (David Harbour) lebend in einem russischen Gefangenenlager zeigte.

Die Dreharbeiten zur Serie werden wieder aufgenommen, sobald es die Corona-Schutzmaßnahmen zulassen. Einige Serien haben die Produktion bereits wieder aufgenommen, wie z.B. The Witcher Staffel 2, die jetzt wieder in Großbritannien gedreht wird.

"Jeder ist aufgeregt, wieder an die Arbeit zu gehen, aber die Priorität ist die Sicherheit der Besetzung und der Crew und das wird darüber entschieden, wann wir zurückkehren werden", fügt Ross Duffer hinzu.

Sieht so aus, als würden wir mindestens bis Anfang 2021 auf die Rückkehr einer der besten Netflix-Serien aller Zeiten warten müssen.

Wie lange kann die Serie weitergehen?

In gewisser Weise erwarten wir, dass das Ende von Stranger Things von der Besetzung abhängt. Je älter sie werden, desto schwieriger wird es, die Geschichte zu erzählen, in denen sie noch Kinder spielen sollen. Alle jungen Darsteller sind zwischen 16 und 18 Jahren alt - wenn Staffel 5 also in einiger Zeit gedreht wird, werden sie wahrscheinlich im College-Alter sein.

Das könnte allerdings einige interessante neue Erzählmöglichkeiten für die Charaktere eröffnen, wenn sich die Duffer Brüder darauf einlassen.