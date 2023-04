Sonos ersetzt unbeliebte In-Store-Musik durch personalisierte Songs

Sonos hat ein neues Projekt angekündigt, mit dem das Unternehmen über seine traditionelle High-End-Hardware hinausgeht und eine neue Produktkategorie einführt: Software-as-a-Service (SaaS).

Diese neue Produktkategorie trägt den Namen Sonos Pro – ein abonnementbasiertes Modell, das sich an gewerbliche Nutzer richtet, die bereits Sonos und andere kompatible Hardware verwenden, und ihnen dabei helfen soll, Audiodaten in ihren Läden effizienter abzuspielen, auch an mehreren Standorten gleichzeitig. Im Mittelpunkt steht ein Online-Dashboard, mit dem kommerziell lizenzierte Musik an mehreren Standorten verwaltet werden kann, wobei die USA der einzige Markt sind, der vom ersten Tag an unterstützt wird.

Sonos Pro: Die Musik-Software für Unternehmen

Patrick Spence, CEO des Unternehmens, beschreibt das Wachstum von Sonos-Produkten in Geschäftsräumen als Rückkehr zur Normalität und als Versuch, den Kunden ein Rundum-Sinneserlebnis im Laden zu bieten.

Spence sagt: "Nachdem wir verschiedene Funktionen in Hunderten von Geschäftsräumen getestet haben, um die Bedürfnisse der Unternehmen und die Komplexität der kommerziellen Audiotechnik besser zu verstehen, sind wir stolz darauf, eine einfache Lösung anbieten zu können, die von Grund auf für die Bedürfnisse dieser Zielgruppe entwickelt wurde."

Die Fernverwaltungsfunktionen des Online-Dashboards unterstützen Dinge wie das Anlegen von Playlisten und die Vergabe von Berechtigungen an bestimmte Angestellte, um die Kontrolle zu übernehmen. Abonnenten erhalten außerdem Zugriff auf Sonos Backgrounds, um mühelos eine Auswahl an Musikstücken zu finden, die einfach ins Ohr gehen. Das SaaS funktioniert mit Sonos S2-kompatiblen Geräten, zu denen zum Beispiel Modelle wie der Sonos One sowie die Era-Geräte gehören. Mit dem Port oder Amp kannst du auch deine eigene Hardware anschließen, die sonst nicht kompatibel wäre.

US-Kunden zahlen 35 US-Dollar pro Monat und Standort für die Plattform zusätzlich zur Hardware. Der US-Audiospezialist plant außerdem, Sonos Pro später auf weitere Länder auszuweiten. Sonos lehnt es ab, sich zu den Plänen für eine breitere Einführung zu äußern, aber ein Pressesprecher des Unternehmens sagte gegenüber TechRadar: "Ich kann heute noch keine Details dazu verraten, aber wir freuen uns darauf, Sonos Pro im Laufe der Zeit auf weiteren Märkten einzuführen."



Wenn du kein eigenes Geschäft besitzt und stattdessen lieber deine eigene Wohnung mit deiner Lieblingsmusik beschallen willst, könnte dir unser Kaufberater für die besten Bluetooth-Lautsprecher weiterhelfen.