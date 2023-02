So kannst du die morgige Nintendo Direct mitverfolgen

Wieder Februar, wieder eine Nintendo Direct-Präsentation. Nintendo veranstaltet seine aufgezeichneten Präsentationen üblicherweise im Februar und auch 2023 ist es nicht anders.

In dieser Nintendo Direct-Präsentation geht es vor allem um die Nintendo Switch-Spiele, die in der ersten Hälfte des Jahres 2023 auf den Markt kommen. Auch wenn die First-Party-Präsentation größtenteils von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eingenommen wird, sind wir immer offen dafür, dass Nintendo neue Überraschungen und erwartete DLCs für die besten Nintendo Switch-Spiele enthüllt.

Die Nintendo Direct-Präsentationen werden in der Regel live übertragen, so dass die Zuschauer alle Ankündigungen von neuen Spielen und DLCs direkt miterleben können. Wenn du die Nintendo Direct-Präsentation nicht live sehen kannst, musst du dir keine Sorgen machen, denn die gesamte Präsentation (sowie einzelne Ankündigungstrailer) werden im Nachhinein über die regionalen YouTube-Kanäle des japanischen Spielunternehmens zur Verfügung gestellt. Lies weiter, um zu erfahren, wie du die Nintendo Direct am morgigen 08. Februar live mitverfolgen kannst.

So kannst du die Nintendo Direct mitverfolgen

Diese Nintendo Direct wird wie immer live über Nintendos offizielle YouTube-Kanäle übertragen. Bei uns wird sie am 08. Februar 2023 um 23 Uhr live übertragen.

Wie bereits erwähnt, musst du dir keine Sorgen machen, wenn du die Präsentation nicht live miterleben kannst. Nintendo wird die Direct nach der Veranstaltung auf seine offiziellen YouTube-Kanäle hochladen. Wir raten dir nur, dich vor Spoilern in den sozialen Medien in Acht zu nehmen, wenn du dich überraschen lassen willst..

Seid morgen, den 08.02., um 23 Uhr bei einem neuen #NintendoDirect-Livestream dabei! In der ca. 40-minütigen Präsentation geht es hauptsächlich um #NintendoSwitch-Spiele, die in der ersten Hälfte von 2023 erscheinen.Hier ansehen 🎥: https://t.co/ZHdTlLvyuC pic.twitter.com/reP71h4T5oFebruary 7, 2023

Nintendo Direct am 08. Februar: Das erwarten wir

(Image credit: Nintendo)

Tears of the Kingdom ist Nintendos größte Veröffentlichung in diesem Jahr und möglicherweise im gesamten Lebenszyklus der Switch. Da Link's nächstes großes Abenteuer am 12. Mai erscheint, ist es wahrscheinlich, dass wir während der Direct einen weiteren Blick auf das Spiel werfen können. Andernfalls ist es nicht ausgeschlossen, dass wir in den nächsten Monaten eine eigene Direct zu Tears of the Kingdom bekommen.

Ein weiteres Spiel, das wahrscheinlich vorgestellt wird, ist Pikmin 4. Nachdem ein Leak aufgedeckt hat, dass das Veröffentlichungsdatum von Pikmin 4 früher sein könnte, als wir dachten, ist es gut möglich, dass wir einen erweiterten Gameplay-Look und ein Veröffentlichungsdatum für diese erwartete Switch-Version bekommen.

Nintendo hat auch einige Spiele herausgebracht, für die wir herunterladbare Inhalte erwarten. Die Story-Erweiterung von Xenoblade Chronicles 3 soll noch in diesem Jahr erscheinen. Es ist also gut möglich, dass wir einen Trailer dazu und ein Veröffentlichungsfenster für die nächsten Inhalte des JRPGs bekommen.

Das kürzlich erschienene Fire Emblem Engage enthält ebenfalls einen Erweiterungspass. Es ist also möglich, dass wir auf der Direct erfahren, wer die nächsten DLC-Einheiten sein werden. Für Pokémon Karmesin & Purpur gibt es noch keinen bestätigten DLCs, aber wir könnten die Ankündigung eines Erweiterungspasses sehen, wie wir es bei Pokémon Schwert & Schild nach dem Launch gesehen haben.

Abgesehen davon kannst du dich darauf gefasst machen, dass auf der Direct eine ganze Reihe von Drittanbieter- und Indie-Spielen vorgestellt werden. Auch hier hoffen wir vor allem auf Veröffentlichungsfenster für Hollow Knight Silksong und Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Aber wie immer versuchen wir, unsere Erwartungen in Grenzen zu halten, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Während du auf die morgige Nintendo Direct wartest, könntest du ja nochmal den Nintendo eShop durchforsten. Bei uns erfährst du, welche 10 Switch-Spiele du dir besser nicht entgehen lassen solltest, während sie im Angebot sind.