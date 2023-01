Im Test: Fire Emblem Engage

Informationen zum Test (Image credit: Nintendo) Spielzeit: ~18 Stunden



Release: 20.01.2023

Plattform: Nintendo Switch

Preis: 59,99€

Manche Videospiele lieben Lippenbekenntnisse zu ihrer Vergangenheit. Neuere Spiele einer Serie lassen vielleicht einen Charakter wieder auferstehen, damit ältere Fans ihn zu schätzen wissen, oder bringen einen einzelnen Gegenstand für ein letztes Hurra zurück – wie den Samurai Edge in Resident Evil Village, ein freches Augenzwinkern an die Spieler, die von Anfang an dabei waren. Fire Emblem Engage hebt dies auf eine andere Ebene. Das neueste Spiel in Nintendos Strategieserie wird als große Wiederbelebung längst verloren geglaubter Charaktere und Elemente angepriesen – in Engage beschwörst du buchstäblich Helden aus vergangenen Teilen herauf, die dir in den rundenbasierten Kämpfen helfen.



Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen einer Hommage an die Vergangenheit und dem Ausgraben mit einer Schaufel und dem Herumstolzieren mit dieser. Die Beschwörung alter Helden erfolgt über Ringe, die du den neuen Fire Emblem Engage-Charakteren verleihen kannst. So können sie im Eifer des Gefechts für eine bestimmte Anzahl von Zügen Fan Favorites wie Ike oder Marth herbeirufen.

(Image credit: Nintendo)

Das neueste Fire Emblem bietet ein rundenbasiertes Kampferlebnis, das mich bis in die frühen Morgenstunden beschäftigt hat. Entwickler Intelligent Systems ist nicht nur zu den Grundlagen seines Kampfsystems zurückgekehrt, sondern hat es sogar noch verbessert, indem es bestimmte Funktionen überarbeitet hat, um zusätzliche Entscheidungsebenen und Anpassungsmöglichkeiten zu schaffen.

In Fire Emblem befehligst du eine Armee von Anime-Schwertkämpfern in rundenbasierten Kämpfen, die auf XCOM-ähnlichen Rastern ausgetragen werden. Diese Gefechte werden durch melodramatische – aber meist spaßige – Anime-Zwischensequenzen unterbrochen, welche die Geschichte vorantreiben. In neueren Fire Emblems, einschließlich Engage, schlüpfst du in die Rolle einer leeren, selbst erstellten Figur, die zwischen den Kämpfen mit den Charakteren des Spiels abhängt. Das ist eine einfache, aber befriedigende Formel.

Auf dem Raster

(Image credit: Future)

Die Kämpfe in Fire Emblem haben sich noch nie besser angefühlt. Wunderschöne Angriffsanimationen und ein tolles Sounddesign sind an der Tagesordnung. Was die Kämpfe selbst angeht, so hat Engage eine einzigartige und befriedigende Kadenz, die die klassischen Fire Emblem-Spiele übertrifft und Intelligent Systems neuesten Titel in eine eigene Liga hebt.

Jede schwierige Entscheidung, die du im Kampf triffst, führt zu Dutzenden weiterer Entscheidungen im weiteren Verlauf des Spiels. Drängst du mit deinem Magier – der Glaskanone – vor, um einen schwer gepanzerten Ritter auszuschalten? Wie minimierst du das Risiko für deinen zerbrechlichen Zauberer, wenn du das tust? Versuchst du, eine Kavallerieeinheit in den Weg zu stellen, oder lässt du einen Mönch einen Teil des Schlachtfelds mit einem Stab blockieren? Der Kampf in Engage steckt voller Fragen, und es liegt an dir, sie zu beantworten.

Fire Emblem Engage ist voller Innovationen der alten Mechaniken der Serie. Nimm zum Beispiel die Gegenangriffe. Wenn du in Fire Emblem einen Gegner triffst und ihn nicht tötest, schlägt er automatisch zurück – eine lähmende und manchmal tödliche Bedrohung, die du bei jedem Angriff berücksichtigen musst. Fire Emblem Engage bietet dir eine Möglichkeit, diese Bedrohung mit der neuen "Break"-Mechanik zu umgehen. Triff einen Feind mit einer Waffe, gegen die er anfällig ist, und du wirst ihn aus dem Konzept bringen. Wenn du den fiesen Boss, der eine Schwäche für Äxte hat, mit "Break" triffst, können deine zerbrechlichen Einheiten plötzlich ganz nah herankommen und großen Schaden anrichten, ohne Angst vor Repressalien zu haben.



Glücklicherweise beeinträchtigt dieses System nicht den eigenen Charakter. Die herbeigerufenen Helden spielen eher eine Nebenrolle. Der Schwerpunkt liegt stattdessen darauf, jedem deiner Kämpfer einen Feind zuzuweisen, den er ohne Probleme besiegen kann. Prinz Alfred schwingt eine Lanze, also solltest du ihn auf einen schwertschwingenden Gegner ansetzen, während ein Schwertträger wie der Protagonist Alear gut gegen Truppen mit Äxten ankommt. Das alles wird durch die Rückkehr des "Waffendreiecks" gerechtfertigt. Ein Grundpfeiler der Serie, der in Fire Emblem: Three Houses abgeschafft wurde, ist nun ein vorgegebenes System, das die Stärken und Schwächen der Waffen festlegt: Schwerter sind gut gegen Äxte, Äxte gegen Lanzen und Lanzen gegen Schwerter.

(Image credit: Nintendo)

All das zusammen ergibt eines der fesselndsten rundenbasierten Kampfsysteme seit Jahren. Das Waffendreieck bedeutet, dass jede Truppe, egal wie hoch gelevelt oder elitär sie ist, übermächtig werden kann und fällt, wenn sie es mit Gegnern in einem schlechten Waffen-Matchup aufnimmt. Das führt dazu, dass sich die Soldaten eher wie echte Charaktere fühlen, um die man sich kümmern muss, als wie Schachfiguren, die man nach Belieben auf dem Spielbrett herumwerfen kann.

Ein völlig neues Feature sind die Emblem-Ringe, die ein wichtiges Werkzeug sind. Wenn du einem Soldaten deiner Armee einen dieser Ringe gibst, kann er die Kräfte eines Helden aus der Vergangenheit von Fire Emblem nutzen. Dadurch erhalten sie Zugang zu neuen Eigenschaften, die sie später selbst erlernen können, und können mit dem betreffenden Geist verschmelzen, was sie für kurze Zeit zu einer mächtigen Super-Einheit macht. Das gibt dem ohnehin schon ausgeklügelten taktischen Spiel eine willkommene zusätzliche Würze.

Schlechte Besetzung

(Image credit: Future)

In Fire Emblem Engage verbringst du deine Zeit zwischen den Schlachten auf Somniel, einer schwebenden Festungsinsel in der Mitte des Kontinents. Hier kannst du Gegenstände sammeln, Mahlzeiten kochen, deine Truppen verwalten und sogar an Mehrspielerschlachten teilnehmen. Allerdings ist das Ausmaß, in dem du diese Zeit nutzen kannst, um dich mit den Nebenfiguren zu verbinden, erstaunlich gering.



Die Tatsache, dass du bei der überwiegenden Mehrheit der Aktivitäten allein und nicht mit Begleitern unterwegs bist, ist frustrierend und führt dazu, dass Somniel nur eine weitere verpasste Gelegenheit ist, die Besetzung von Fire Emblem Engage besser kennenzulernen. Die Charaktere von Fire Emblem Three Houses haben die Fans monatelang mit Fanart und Fanfiction aus allen Internetforen überschwemmt. Ich wäre überrascht, wenn sich jemand an die Figuren von Fire Emblem Engage erinnern würde, wenn er das neue Abenteuer hinter sich hat.

(Image credit: Nintendo)

Leider kommt Fire Emblem Engage nach Fire Emblem Three Houses auf den Markt. Three Houses, das 2019 veröffentlicht wurde, war eine kühne Abkehr von den Normen der Serie und ließ dich in die Rolle eines Professors an einer Militärakademie schlüpfen. Dadurch konntest du eine engere Verbindung zu den Charakteren des Spiels aufbauen. Du konntest Zeit mit ihnen verbringen, ihnen helfen, Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen, und ihre Hintergrundgeschichten und Motivationen in reichhaltigen Dialogen erforschen. Engage tritt nicht in die Fußstapfen von Three Houses. Stattdessen bietet es ein weitaus lineareres Erlebnis, bei dem der Schwerpunkt weniger auf den Beziehungen zwischen den Charakteren liegt.



Three Houses vermittelte dem Spieler auf brillante Weise das Gefühl, mitten in einem geschichtsträchtigen Land zu stehen, mit historischen Verbindungen zwischen Charakteren und Ländern, die es zu entdecken galt. In Fire Emblem Engage gibt es nichts von alledem. Es schickt dich einfach auf eine Weltreise, bei der du Verbündete einsammelst, sie in deinen Rucksack steckst, um sie dann in den Kämpfen einzusetzen. Dann heißt es weiterziehen, bis du am Ende den großen Bösewicht besiegst. Abgesehen von der Wüstenregion in Engage mit ihrer untypischen Regierungsform, der Monarchie, gibt es kaum ein interessantes Detail in der Welt von Engage zu entdecken.

Die Support-Link-Gespräche aus früheren Fire Emblem-Spielen kehren zurück, aber die Charakterentwicklung ist hauchdünn. Hier kommen die typischen Muster zum Vorschein, die allesamt hässlich sind: echte Charaktermomente werden in den Hintergrund gedrängt und eindimensionale Züge in den Vordergrund gerückt. Wenn eine Figur zum Beispiel anfangs überheblich wirkt, kannst du dich darauf gefasst machen, dass sie in ihren Hilfslinks noch viel überheblicher wird. So einfach ist das. Außerdem sind die Unterstützungsgespräche in Engage auf den Rang "A" begrenzt und nicht wie üblich auf den Rang "S". Das bedeutet nicht nur, dass es weniger Gespräche gibt, sondern auch, dass Romanzen nicht mehr möglich sind. Zu unserer großen Enttäuschung kannst du dich in Fire Emblem Engage also nicht "engagen".

Schule aus!

(Image credit: Future)

Auch die übergreifenden geopolitischen Ereignisse in Three Houses boten einen Anker, der den Ursprüngen und Kämpfen der Hauptfiguren einen dringend benötigten Kontext gab. Mit dem Ausbruch des Krieges im zweiten Akt des Spiels waren viele der Bosse keine gesichtslosen Schläger, sondern ehemalige Schüler, die sich in dem Konflikt für die gegnerische Seite entschieden hatten.

Engage scheint oft ohne dieses emotionale Gewicht zu sein. Die Geschichte fühlt sich oberflächlich an und trägt wenig dazu bei, dich in die Hauptfiguren zu versetzen. Ein böser Drache wacht auf und du musst ihn besiegen. Das war's. Das ist die Handlung. Obwohl mir einige meiner Soldaten während des Durchspielens ans Herz gewachsen sind, lag das eher an ihrer Leistung im Kampf und an der Angst, sie zu verlieren, als an einer aufrichtigen Liebe zu ihren Charakteren.

Fire Emblem Engage bietet ein sorgfältig ausgearbeitetes taktisches Kampferlebnis, das uns zufriedenstellt und begeistert, aber die Welt, in der die Kämpfe in Engage ausgetragen werden, ist im Vergleich dazu fade und unattraktiv. Voller einseitiger Charaktere, die dem ehrgeizigen und gut durchdachten Kampfsystem nicht gerecht werden, würde ich gerne all die cleveren Innovationen von Fire Emblem Engage mit dem Sprung nach vorne in der Erzählung verbinden, den wir in Three Houses gesehen haben.