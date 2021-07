Segeln Olympia 2021: Termine, kostenloser Livestream und weitere Details

Segeln war von Anfang an ein prominenter Teil der Olympischen Spiele, und die Wettkämpfe der Olympia 2020 in Tokio werden mit Sicherheit für Furore sorgen. Lies weiter, um herauszufinden, wie du Segeln im Livestream sehen kannst und erfahre Näheres zu den Zeiten, Streaming-Plattformen und mehr.

Australien und Großbritannien glänzten in den Segelwettbewerben der Spiele 2016, wobei Großbritannien derzeit die meisten Goldmedaillen im Segeln hält, 28 insgesamt. Nachdem Team GB's Hannah Mills und Saskia Clark die 470er Silbermedaille in London 2012 und die Goldmedaille in Rio 2016 mit nach Hause genommen haben, wird Mills versuchen, in Tokio 2020 die erste Frau zu werden, die zwei olympische Segelgoldmedaillen gewinnt.

Der niederländische Windsurfer Dorian van Rijsselberghe hofft ebenfalls auf einen Hattrick bei den RS:X-Medaillen, und der sechsfache Olympiasieger Santiago Lange und seine Partnerin Cecilia Carranza wollen ihre Nacra 17-Krone verteidigen.

Möchtest du Segeln bei den Olympischen Spielen 2020 sehen? Lies weiter, um die wichtigsten Termine und Events zu erfahren und um herauszufinden, wie du die olympischen Segelevents kostenlos streamen kannst.

Olympia 2021 Segeln: Wichtige Termine und Uhrzeiten

- Kampf um die Bronzemedaille der Männer: Donnerstag, 5. August ab 3:30 Uhr

- Kampf um die Goldmedaille der Männer: Donnerstag, 5. August ab 12:00 Uhr

- Kampf um die Bronze Medaillen der Frauen: Freitag, 6. August ab 3:30 Uhr

- Kampf um die Gold Medaillen der Frauen: Freitag, 6. August ab 12:00 Uhr

Kostenloser Livestream Segeln Olympia 2021

Viele Sender rund um den Globus berichten über die Olympischen Spiele. Nicht alle davon sind frei empfangbar, aber viele schon! In Deutschland kannst du die Spiele bei ARD, ZDF und Eurosport kostenlos streamen (Mediatheken), genauso wie sie im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind.

ARD und ZDF beschränken sich dabei auf die Ausstrahlung zwischen 10 Uhr und 17 Uhr, bei Eurosport kannst du die Olympischen Spiele rund um die Uhr verfolgen.

Du hast auch die Möglichkeit, die Berichterstattung auf der offiziellen Olympia-Webseite kostenlos zu sehen, aber die Berichterstattung wird nicht so umfangreich sein wie die der anderen Sender und du solltest dich nicht darauf verlassen, dass es eine Garantie für kostenloses Live-Streaming von bestimmten Wettkämpfen gibt.

Olympia 2021: So kannst du im Ausland streamen

Während du in der Lage bist, die Olympischen Spiele in den meisten Ländern im Live-Stream zu sehen, kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn du im Ausland versuchst, dich auf deiner üblichen Streaming-Plattform anzumelden.

Das liegt daran, dass die Streaming-Plattformen dazu neigen, ihre Inhalte zu geoblocken und dich zu stoppen, wenn du im Ausland bist. Glücklicherweise gibt es eine sehr einfache Möglichkeit, dieses Problem zu lösen - indem du ein VPN benutzt.

Nutze ein VPN, um die Olympischen Spiele 2020 in Tokio von überall aus zu sehen.

ExpressVPN - hol dir das beste VPN der Welt Wir haben alle großen VPNs auf Herz und Nieren geprüft und küren ExpressVPN dank seiner Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und starken Sicherheitsfunktionen zu unserem Testsieger. Außerdem ist ExpressVPN mit so ziemlich jedem Streaming-Gerät kompatibel, darunter Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox und PlayStation sowie Android- und Apple-Smartphones. Wenn du dich jetzt für ein Jahresabonnement entscheidest, bekommst du 3 zusätzliche Monate GRATIS. Und wenn du es dir innerhalb der ersten 30 Tage anders überlegst, melde dich einfach und du bekommst dein Geld ohne Wenn und Aber zurück. - Teste ExpressVPN 100% risikofrei für 30 Tage

Die Nutzung eines VPNs ist so einfach wie das kleine 1x1:

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ARD, ZDF oder Eurosport.

(Image credit: Colin Porteous / Shutterstock.com)

Diese Sender übertragen die Olympia 2021 weltweit:

Du wohnst nicht in einem der oben genannten Länder? Keine Sorge, die Olympischen Spiele sind in den meisten Ländern der Welt zu sehen. Auch wenn es in einigen Ländern keine kostenlose Übertragung gibt oder die Auswahl nicht so groß ist, solltest du eine Option in deiner Region haben.

Wir sind ganz ehrlich zu dir, es gibt keine umfassendere und übersichtlichere Liste im Internet als die auf Wikipedia. Wenn du wissen willst, wer in deiner Nähe einen Olympia-Livestream zeigt, dann schau dir die Liste dort an.

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.