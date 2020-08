Samsung Galaxy Watch 3: Unser erster Eindruck - was wissen wir über die neue Smartwatch

Die Samsung Galaxy Watch 3 ist die elegantere, aber auch intelligentere Fortsetzung unseres aktuellen Siegers unserer Smartwatch Bestenliste - sie sollte mit den Zehen schon im Wasser planschen und unsere Top-Auswahl für die besten Smartwatches 2020 sein. Natürlich haben wir erst eine kurze Zeit damit verbracht, deshalb müssen wir noch weitere Tests durchführen, um - unter anderem - herauszufinden, ob sie genauso langlebig ist (Stichwort: Akkulaufzeit).

Es ist ein Update, das in jeder Hinsicht besser aussieht als die Galaxy Watch von 2018. Das Hauptmerkmal ist, dass die Galaxy Watch 3 wie eine echte Armbanduhr aussieht - und zwar eine modische. Das kann man von den meisten der heutigen Smartwatches, einschließlich der neuesten Apple Watch 5, nicht behaupten.

Samsung hat sich an die traditionell anmutende runde Form des Displays und die drehbare, erhöhte Lünette gehalten, die es dir ermöglicht, physisch durch die Bildschirmmenüs zu schalten. Sie ist ordentlich, und das Klick, Klick, Klick, Klicken beim Navigieren durch die runde Oberfläche fühlt sich befriedigend an, mehr noch als vor zwei Jahren, weil das Design weniger einer klobigen Ablenkung entspricht.

Diese neue Watch ist laut Samsung 14 % schlanker und 15 % leichter als das Original. Wir konnten diesen Unterschied sicherlich an unserem Handgelenk spüren. Obwohl diese stylische Galaxy Watch 3 als "Lifestyle-Watch" von Samsung vermarktet wird, lehnt sie sich an die letztjährige Galaxy Watch Active 2 "Sportuhr" an, bei der die drehbare Lünette (und ein wenig Gewicht) gegen zusätzliche Fitnessfunktionen ausgetauscht wurde.

Im Grunde genommen bekommst du mit der Watch 3 Stil vereint mit Fitnessfunktionen, solange du nichts gegen das zusätzliche Gewicht von 10 g gegenüber der Active 2 hast. Wir haben jedoch noch einige andere Bedenken. Die Batteriekapazität beträgt nur noch zwei Tage - im Vergleich zu den vier bis fünf Tagen der originalen Galaxy Watch - und nicht alle Gesundheitssensoren, wie EKG und Blutdrucküberwachung, werden bei der Markteinführung weltweit aktiv sein.

Wie wird die Galaxy Watch 3 im Alltag funktionieren? Das ist es, was wir hier im Vorfeld unseres umfassenden Testberichts auf die Probe stellen.

Samsung Galaxy Watch 3: Preis und Erscheinungsdatum

Das Erscheinungsdatum der Galaxy Watch 3 ist Donnerstag, der 6. August 2020, und sie wird sofort zu Samsungs Flaggschiff-Smartwatch für das Jahr 2020 und überspringt den nicht existierenden Namen "Galaxy Watch 2" gänzlich. Eine Fortsetzung ist endlich da - aber sie ist sicher nicht günstig.

Der Preis ist das einzige, was Samsung nicht abgespeckt hat. Sie kostet 418 € für die kleinere 41-mm-Galaxy Watch 3 und 447 € für die größere 45-mm-Version (das Modell, das wir wegen des größeren Akkus empfehlen). Versionen mit LTE-Anschluss lassen den Preis noch höher steigen: du bezahlst 467 € für die 41-mm-Version und 496 € für die Variante mit 45 mm.

Vergleiche nun den Grundpreis der Watch 3 - 418 € für die 41mm-Größe - mit dem ursprünglichen Grundpreis der Galaxy Watch von 289 € für die 42mm-Größe. Das ist ein ziemlicher Anstieg - die Smartwatch von Samsung ist in den letzten zwei Jahren teuer geworden.

Das Unternehmen kann allerdings behaupten, dass seine Watch in den meisten Preispunkten immer noch billiger ist als die Apple Watch 5.

Samsung Galaxy Watch 3: Design und Display

Das Designteam von Samsung hat ein weiteres Smartwatch-Meisterwerk entwickelt - die Galaxy Watch 3 ist 14 % schlanker als die originale Galaxy Watch, behält aber die gleiche attraktive runde Bildschirmform und -größe bei. Die verzierte Lünette, die gleichzeitig als Navigationsmöglichkeit für die Bildschirmmenüs dient, bleibt ebenfalls erhalten, wenn auch in einem weniger klobigen Zustand.

Du bekommst dasselbe 1,2-Zoll (41 mm) oder 1,3-Zoll (45 mm) Circular Super AMOLED Panel mit einem full-color Always-on-Display, das durch Corning Gorilla Glass DX geschützt ist (aus irgendeinem Grund nicht DX+ wie die Originaluhr - wir sind nicht sicher, warum oder was es bedeutet und haben Samsung gefragt).

Die Galaxy Watch 3 wird in jeder Dimension geschrumpft und ist bei den meisten Versionen 15 % leichter als das Original - es gibt ein neues extraleichtes Titanmodell nur in der Größe von 45 mm, das 43 g wiegt, im Vergleich zu dem 53,8 g schweren 45 mm-Edelstahlmodell. Wir rechnen natürlich mit zusätzlichen Kosten für Titan.

Es gibt keine 41-mm-Titanedition, aber die kleinere der beiden Größen der Galaxy Watch 3 ist die einzige, die in der Farbe Mystic Bronze erhältlich ist. Im richtigen Licht scheint dieser Kupferton ein dunklerer Farbton der Roségoldoption der originalen Galaxy Watch zu sein. Sowohl die 41mm- als auch die 45mm-Größen sind in der Farbe Mystic Silver erhältlich, während Mystic Black exklusiv für die 45mm-Größe verfügbar ist.

Wenn du dich für die 45mm-Titanversion entscheidest, ist Schwarz die einzige Farboption - du bekommst auch ein Metallarmband, während die Edelstahloptionen mit einem Lederarmband in der Box geliefert werden. Du kannst jederzeit das Standardarmband gegen ein 20 mm (41 mm) oder 22 mm (45 mm) Uhrarmband eines anderen Herstellers austauschen.

Samsung Galaxy Watch 3: Gesundheit, Fitness und Software

An dieser Stelle werden wir mit der Samsung Galaxy Watch 3 im Vorfeld unseres vollständigen Tests Spaß haben: Wir testen die Fitnessfähigkeiten und die automatische Aktivitätsverfolgung. Es sind neue Sensoren an Bord, und diese Smartwatch leiht sich viel von der fitness-orientierten Watch Active 2.

Sieben Aktivitäten werden das Fitnesstracking von Galaxy Watch 3 automatisch auslösen - unabhängig davon, ob du vergisst, das Tracking zu starten oder nicht, was super praktisch ist. Diese sind: Laufen, Gehen, Schwimmen, Radfahren, Rudern, elliptisches Training und dynamisches Training (im Grunde genommen Aerobic oder alles mit großen Bewegungen).

Insgesamt gibt es 40 Trainingseinheiten, die manuell oder per Sprachbefehl verfolgt werden können. Der Bixby-Sprachassistent von Samsung ist an Bord der Watch 3, und wir werden besonders darauf achten, wie gut er unsere "Bixby, starte einen Lauf"-Kommandos in der Mitte des Laufs aufnimmt, denn solche Dinge sind wichtig. Wenn es sich als frustrierend erweist, wie in unseren vergangenen Bixby-Run-Ins, hat Samsung die Watch 3 hilfreich mit einem Stress-Tracking ausgestattet, das die Herzfrequenz-Spitzenwerte berücksichtigt und Atemübungen vorschlägt - wir erwarten, dass dies häufig vorkommt.

Brandneu ist hier die Sturzerkennung, etwas, das wir bei Apple Watch 4 und Apple Watch 5 gesehen haben, sowie die On-Demand-VO2-Max-Messungen. Letzteres ist die Fähigkeit, die maximale Menge an Sauerstoff zu berechnen, die dein Körper während des Trainings aufnehmen kann, und das ist etwas, das in letzter Zeit von den High-End-Fitnesstrackern auf die gängigen Smartwatches "abfärbt".

Die Schlafverfolgung auf der Galaxy Watch 3 scheint vielversprechend zu sein, auch wenn Unternehmen diese Funktion oft in letzter Sekunde einschieben. Samsung wirbt für eine Partnerschaft mit dem US National Sleep Institute, die tiefere Einblicke in REM-Zyklen bieten soll. Die Watch wird auch automatisch die Schlafzyklen verfolgen und dich jeden Morgen mit Berichten über die Schlafqualität und Tipps, wie du besser schlafen kannst, begrüßen.

Samsung Galaxy Watch 3: Erste Eindrücke - Fazit

Die erste Galaxy Watch war eine Bestie. Ihre klobige Lünette war drehbar, so dass sie gleichzeitig als einzigartiger Menü-Navigator fungierte, ihre traditionell aussehenden Anstöße oben und unten täuschten den Leuten vor, dass es sich um eine echte Armbanduhr handelte, und sie hielt mit einer einzigen Ladung zwischen vier und fünf Tagen - zumindest als wir sie das erste Mal aus der Schachtel nahmen. Wenn du sie gekauft hast, dann wirst du, wie wir, jetzt vielleicht feststellen, dass du einen neuen Akku brauchst - oder eine verbesserte Smartwatch. Nun, perfektes Timing.

Die neue Samsung Galaxy Watch 3 macht die originale Uhr schlanker, ohne das zu zerstören, was uns am alten Design gefiel. Diese verzierte Drehlünette? Sie ist immer noch da, aber sie sieht sauberer aus, ist flacher gebaut, und Samsung hat die Fitnessfunktionen erweitert. Wir möchten diese Watch genauso gerne tragen, wie wir bereit sind, sie mehreren Fitness-Tests zu unterziehen.

Unser Zögern ist nach wie vor offensichtlich, insbesondere in dieser ersten Phase. Die Spezifikationen zeigen eine geringe Akkukapazität von 247 mAh (41 mm) oder 340 mAh (45 mm), wobei Samsung zwei Tage mit einer Ladung verspricht. Wir haben bequem mit den 270mAh (42 mm) und 472mAh (46 mm) der Galaxy Watch gelebt, die aus der Verpackung heraus doppelt so viel Leistung bieten.

Der höhere Preis der neuen Uhr wird sicher von uns verlangen, noch härter mit ihr ins Gericht zu gehen. Es handelt sich um ein echtes Gegenprodukt von Samsung zur Apple Watch 5, sowohl was den Preis als auch die neuen Funktionen betrifft.