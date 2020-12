Samsung Galaxy S21: Neue geleakte Renderings... aber ist das nicht das Galaxy S20?

Wir haben Gerüchte gehört, dass sich beim Samsung Galaxy S21 in Bezug auf das Design gegenüber der Galaxy S20-Serie nicht viel ändern könnte, und einige neue durchgesickerte Renderings des Galaxy S21 Plus deuten darauf hin, dass dies durchaus der Fall zu sein scheint.

Diese Bilder stammen von Pigtou und sie wurden in Zusammenarbeit mit dem Leaker @xleaks7 erstellt. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es sich bei beiden nicht um etablierte Namen im Zusammenhang mit Leaks im Smartphone-Bereich handelt, also nimm dies nicht zu ernst - auch aus Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden.

Here it is! The complete look of #Samsung #GalaxyS21Plus / #GalaxyS30Plus based on leaked CAD drawings. + 4k video + dimensionsThanks to my partners at @pigtou_ - https://t.co/VsrrPfIYbgFollow for more content!#android pic.twitter.com/JwvsjDUxxC December 1, 2020

Auf den Bildern sehen wir... nun, es gibt keinen besseren Weg, sie zu beschreiben, als zu sagen, dass das abgebildete Smartphone fast identisch mit dem Galaxy S20 Plus aussieht (siehe Abbildung oben in diesem Artikel). Es gibt nur zwei wirkliche Unterschiede.

Der erste Hauptunterschied ist der Kamerabuckel, der in der Darstellung etwas anders aussieht, da der Block nahtlos in den Rahmen des Telefons übergeht, wo er beim Galaxy S20 ein deutlicher Block war.

Der zweite ist, dass diese Bilder kein gewölbtes Display zeigen, obwohl das S20 diese Funktion hatte. Frühere Gerüchte haben angedeutet, dass der Bildschirm des S21 kein Curved Screen sein wird, was diesem Aspekt der Renderings eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht.

Für einen Überblick über den Rest des Designs kannst du auch einfach unseren Bericht über das Samsung Galaxy S20 Plus lesen.

The design of this Galaxy S21+ is very beautiful, especially the back, but the front is inaccurate. For the front design, please refer to the fourth picture. pic.twitter.com/0C0Ocm036CDecember 1, 2020