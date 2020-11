Samsung Galaxy S21: Display-Leak deutet auf bemerkenswerte Unterschiede zum Galaxy S20 hin

Seit der Galaxy S6-Serie verwendet Samsung die Curved-Screen-Technologie, damit sich seine Smartphones vom Rest der Konkurrenz unterscheidet. Aber das kann sich jetzt mit dem Samsung Galaxy S21 ändern.

Nach dem neuesten Gerücht von Ice Universe, einer Quelle, die in diesen Fragen oft sehr genau ist, hat Samsung Testversionen des Telefons hergestellt, und sie beinhalten Flachbildschirme.

Ice Universe bestätigte, dass sie sich sowohl auf das Samsung Galaxy S21 als auch auf das Galaxy S21 Plus bezogen, so dass es beim Galaxy S21 Ultra einen Unterschied geben könnte.

I firmly believe that the S21 and S21 are flat screens. They have been trial-produced. If they are changed to curved screens now, the S21 series will be postponed at least until the end of February. This is impossible. https://t.co/4ZrPuTrUpgNovember 24, 2020