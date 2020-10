Samsung Galaxy Note 20: Neuer Chipsatz, aber enttäuschender Screen?

Eines der großen Fragezeichen, die über der Samsung Galaxy Note 20 Serie hängen, ist, ob die Smartphones den Snapdragon 865 Chipsatz (wie die Samsung Galaxy S20-Reihe) oder einen neueren Snapdragon 865 Plus verwenden werden. Aber das jüngste Leak deutet darauf hin, dass sie tatsächlich ein Upgrade erhalten.

Der letztgenannte Chipsatz ist eigentlich noch nicht angekündigt worden, und es herrscht Uneinigkeit darüber, ob er überhaupt existiert oder nicht*, aber laut @UniverseIce (einem Leaker mit einer guten Erfolgsbilanz) wird die Samsung Galaxy Note 20-Reihe tatsächlich den Snapdragon 865 Plus nutzen. Ebenso wie anscheinend auch das Samsung Galaxy Fold 2, Samsung Galaxy Tab S7 und Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass selbst wenn diese Behauptung richtig ist, Samsung seine Flaggschiffe normalerweise nicht in allen Regionen mit Snapdragon-Chipsätzen ausstattet. Vielmehr werden die USA wahrscheinlich den Snapdragon 865 Plus erhalten, während die meisten anderen Länder entweder einen Exynos 990 (wie die Galaxy S20-Reihe) oder einen aufgerüsteten Exynos 992* beinhalten werden.

