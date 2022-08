Saints Row – Tag und Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt.

Nach satten neun Jahren Wartezeit steht das Reboot von Saints Row uns nun kurz bevor. Wir verraten dir, wann genau sich die Pforten zu Santo Ileso öffnen sollen.

Im Vergleich zum letzten IP-Eintrag erwartet dich bei der Neuinterpretation ein etwas ernsterer Videospielableger. Im Vergleich zur Genrekonkurrenz von Ubisoft und Rockstar Games wirkt die Saint-Row-Reihe aber noch gewohnt chaotisch und überspitzt. Im Ersteindruck konnte das Reboot zwar noch nicht ganz mit der Genrespitze rund um Watch Dogs oder GTA 5 mithalten, punktet aber zumindest mit gelungenen Eigenheiten, wie dem umfangreichen Charaktereditor.

Die Boss Factory stand auch Serienfans schon frühzeitig entlang einer Demo zur Verfügung. Die finale Vollversion des Spieletitels soll jetzt aber am 23. August folgen.

Um diese Uhrzeit erscheint das Saints Row-Reboot

(Image credit: Deep Silver)

Wie Volition über Twitter bestätigt hat, wird das Spiel in allen Zeitzonen in der Nacht vom 23. August veröffentlicht. Außerdem kannst du bereits heute den Pre-Load auf deiner Xbox-Series-Konsole (opens in new tab) beginnen – zumindest als Vorbesteller. Das PlayStation-5-Lager (opens in new tab) geduldet sich noch etwas länger, darf aber spätestens 48 Stunden vor Release, am 21. August, ebenso den Vorabdownload anschmeißen.

Saints Row wird dabei, mit Ausnahme der Nintendo Switch (opens in new tab), für eine breite Systempalette zur Verfügung stehen. Neben den angesprochenen Current-Gen-Varianten wird es auch Ableger für Google Stadia, PlayStation 4 (opens in new tab) und Xbox One (opens in new tab) geben. Zudem soll das Spiel für PC-Nutzer entlang des Epic Games Store zum Release in der kommenden Woche bereitgestellt werden.