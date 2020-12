RTX 3090 GPUs im Wert von 280.000 Euro aus MSI-Lager gestohlen

Diebe wollen anscheinend Profit aus den Lieferschwierigkeiten der neuen Grafikkarten schlagen, denn in China sind 220 Nvidia GeForce RTX 3090 mit einem Marktwert von rund 280.000 Euro aus einer Fabrik von MSI gestohlen worden.

MSI hat Anzeige bei der Polizei erstattet und eine Belohnung von 100.000 Yuan (rund 13.000 Euro) für jeden ausgeschrieben, der Informationen zum Diebstahl vom 7. Dezember oder den Ort der vermissten Karten besitzt.

Während dieser Diebstahl eine weitere Schippe auf den Haufen schlechter Nachrichten bei Gaming-Hardware darstellt (Konsolen werden von Bots aufgekauft, neue GPUs werden teilweise verlost), ist es angesichts der Preissituation bei der RTX 3090 völlig unüberraschend.

Während die UVP bei rund 1500 Euro liegt, gehen einzelne Einheiten bei Online-Auktionshäusern wie eBay für über 2000 Euro über den Tresen, weil GeForce RTX 3090 nach wie vor schwer zu finden sind. Vierzig Kartons mit rund 220 Grafikkarten sollen gestohlen worden sein, obwohl die Zahl nicht offiziell von MSI bestätigt wurde.

MSI Chinese mainland factory was stolen, stolen 40 boxes RTX3090, the total value of 2200000RMB ......😓MSI has been officially announced and informed to the police ,Reward of 100000 RMB for reporting effective information. pic.twitter.com/JWw8hOMioGDecember 7, 2020