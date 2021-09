Resident Evil 4 VR wird nächsten Monat exklusiv für Oculus Quest 2 veröffentlicht.

Der Survival-Horror-Klassiker Resident Evil 4 erscheint am 21. Oktober exklusiv für die Oculus Quest 2 in einem völlig neuen Format - VR.

Resident Evil 4 VR verleiht dem Klassiker aus dem Jahr 2005 einen frischen Anstrich, wobei verschiedene Aspekte von RE4 für VR komplett überarbeitet wurden. RE4 VR findet nicht nur in der Ego-Perspektive statt, sondern unterstützt auch Full-Motion-Bewegungen und Teleportation. Während die Teleportation für alteingesessene Spieler gewöhnungsbedürftig ist, bietet RE4 VR dem Spieler verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten für unterschiedliche Komfortstufen. Die Spieler können auch im Sitzen oder im Stehen spielen, und wenn sie sich nicht durch ein ländliches Dorf in Spanien teleportieren möchten, können sie stattdessen die Analogsticks benutzen, um sich zu bewegen. Außerdem wirst du die Optionen "Turn Snapping" und "Quick Turning" nutzen können.

Zusätzliche Interaktivität wurde dem Gameplay hinzugefügt, um das Spielerlebnis zu verbessern. Die Spieler können Waffen und Gegenstände aus ihren virtuellen Körpern ziehen. Außerdem müssen die Spieler jetzt ihre Waffen virtuell nachladen, um die Monster fernzuhalten, indem sie eine Geste im Spiel verwenden. Die Rätsel wurden überarbeitet, um interaktiver zu sein, und sogar die Schreibmaschine, mit der man speichert, wurde für VR überarbeitet.

VR-Macken

In der praktischen Vorschau von IGN wurde festgestellt, dass RE4 VR einige Probleme mit sich bringt. Die Teleportationsbewegung in Verbindung mit dem virtuellen Nachladen kann schwer zu handhaben sein, besonders in Momenten, in denen mehrere Mobs auf Leon zustürmen, da man in Bewegung sein und gleichzeitig angreifen muss. Der Sprung von Leons Ego-Perspektive zu einer Leiter in der dritten Person ist auch etwas verwirrend. Es scheint, dass die Spieler einige Zeit brauchen werden, um sich an diese neue VR-Erfahrung zu gewöhnen, aber wir werden unsere eigenen vollständigen Eindrücke von Resident Evil 4 VR haben, wenn das Spiel näher an der Veröffentlichung ist.