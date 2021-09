Sonys kostenlose PS Plus-Spiele könnten wieder durchgesickert sein - hier ist das Angebot für Oktober 2021

Es scheint, dass die kostenlosen PS Plus-Spiele für Oktober 2021 bereits vor der offiziellen Ankündigung von Sony durchgesickert sind. Wenn sich der Leak als wahr herausstellt, erhalten Abonnenten als Teil ihres PlayStation Plus-Abonnements Zugang zu drei neuen Spielen: Hell Let Loose, Mortal Kombat X und PGA Tour 2K21.

Das Gerücht wurde von VGC entdeckt und stammt aus dem gleichen französischen Forum Dealabs, das bereits vor der Ankündigung von Sony das PS Plus-Angebot für September 2021 enthüllte. PS5-Spieler werden offenbar Hell Let Loose kostenlos erhalten, das noch nicht einmal auf den Konsolen erschienen ist, während PS4- und PS5-Spieler in den Genuss von Mortal Kombat X und PGA Tour 2K21 kommen.

Die Tatsache, dass Mortal Kombat X enthalten ist, könnte für viele PS5-Besitzer eine Enttäuschung sein, denn das Spiel ist Teil von Sonys PS Plus Collection und kann bereits kostenlos heruntergeladen werden. Dennoch sieht Hell Let Loose so aus, als könnte es eine gute Alternative zu Call of Duty: Vanguard sein, während PGA Tour 2K21 direkt nach dem aufregenden Ryder Cup Turnier erscheint.

Der Leak auf Dealabs, der von demselben Nutzer Billbill-Kun stammt, wurde vom Moderationsteam des Forums verifiziert. Das bedeutet, dass die Moderatoren glauben, dass die Informationen authentisch sind. Letztendlich müssen wir aber bis zur offiziellen Ankündigung von Sony warten, um zu sehen, ob das tatsächlich der Fall ist.

Analyse: PS Plus gibt immer mehr her

(Image credit: Sony)

Jeden Monat können PS Plus-Abonnenten kostenlose Spiele zu ihrer PlayStation-Bibliothek hinzufügen; allerdings verlierst du den Zugang, wenn dein Abonnement ausläuft. Das Abo ist ab 9,99 € pro Monat erhältlich und du brauchst ein PS Plus-Abonnement, um auf PS4 und PS5 online spielen zu können.

PS Plus ist eine der besten Möglichkeiten, um mehr PS5-Titel für weniger Geld zu bekommen, da Sonys PS Now-Service keine PS5-Spiele enthält. Auch wenn die Werbegeschenke manchmal nicht so gut ankommen, vor allem wenn es sich um ältere Titel handelt, ist es doch ermutigend, dass Sony auch weiterhin neue Titel wie Hell Let Loose verschenkt.

Auch für Entwickler ist PlayStation Plus weiterhin ein attraktives Angebot. Fall Guys wurde vor Kurzem mit dem Guinness-Weltrekord für das am häufigsten heruntergeladene PlayStation Plus-Spiel aller Zeiten ausgezeichnet, und andere Titel wie Rocket League haben einen ähnlichen Erfolg erzielt, indem sie am ersten Tag in PS Plus gestartet sind.

Wenn du dir die PS Plus-Spiele für September noch nicht geholt hast, hast du immer noch Zeit, dir Predator: Hunting Grounds, Hitman 2 und Overcooked! All You Can Eat.