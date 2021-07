Reiten Olympia 2021: Termine, kostenloser Livestream und mehr

Aufgeteilt in drei Disziplinen, werden die Olympioniken in Einzel- und Mannschaftswettbewerben antreten, darunter Dressur, Vielseitigkeit und Springen. Egal, ob du ein bestimmtes Event verfolgen willst oder die Reitsportveranstaltung mit einem Olympia 2021 Livestream in voller Länge sehen möchtest, wir haben alle Details für dich.

Livestream Reiten Olympia 2020 Termine: Samstag, 24. Juli – Samstag, 7. August Austragungsort: Equestrian Park und Sea Forest Cross-Country Course KOSTENLOSER Olympia Livestream: ARD, ZDF, Eurosport Sei dabei, egal wo du bist: Teste das beste VPN 100% risikofrei

Bei den Olympischen Spielen laufen einige Nationen anderen immer wieder den Rang ab - ein Paradebeispiel dafür ist Deutschland im Pferdesport. Der Abstand zwischen Deutschland und seinen Konkurrenten ist einfach astronomisch. Ein Blick auf die Medaillen des Landes genügt, um das zu erkennen: 25 Gold-, 13 Silber- und 14 Bronzemedaillen.

In diesem Jahr wirst du auf Deutschlands Isabell Werth achten wollen, die die meistdekorierte Olympionikin im Reitsport ist. Seit 1992 hat sie fünfmal an den Olympischen Spielen teilgenommen und mit 52 Jahren wird sie wieder antreten. Aber sie wird wahrscheinlich mit der Britin Charlotte Dujardin konkurrieren, die bei den Olympischen Reiterspielen 2016 und 2012 Gold in der Einzeldressur holte.

Hast du Lust, dir diese spektakulären Vorführungen anzusehen? Dann bist du hier an der richtigen Adresse. In diesem Artikel erklären wir dir, wie du dir den Reitsport bei den Olympischen Spielen 2020 anschauen kannst. Wir haben einige der wichtigsten Termine für den Reitsport aufgeführt, aber für Informationen zu anderen Spielen, schau dir diesen detaillierten Leitfaden zum Live-Stream der Olympia 2021 an.

- Dressur (Team): Dienstag, 27. Juli ab 10 Uhr

- Dressur (Einzel): Mittwoch, 28. Juli ab 10:30 Uhr

- Vielseitigkeit (Team und Einzel): Sonntag, 1. August ab 00:45 Uhr

- Vielseitigkeitsspringen Mannschaftsfinale und Einzelqualifikation: Montag, 2. August ab 10 Uhr

- Vielseitigkeitsspringen Einzel-Finale: Montag, 2. August ab 10.00 Uhr

- Einzel-Finale Springen: Mittwoch, 4. August ab 12 Uhr

- Springen Team Finale: Samstag, 7. August ab 12:00 Uhr

Alle Uhrzeiten MESZ

Kostenloser Olympia Reiten Livestream

Viele Sender rund um den Globus berichten über die Olympischen Spiele. Nicht alle davon sind frei empfangbar, aber viele schon! In Deutschland kannst du die Spiele bei ARD, ZDF und Eurosport kostenlos streamen (Mediatheken), genauso wie sie im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind.

ARD und ZDF beschränken sich dabei auf die Ausstrahlung zwischen 10 Uhr und 17 Uhr, bei Eurosport kannst du die Olympischen Spiele rund um die Uhr verfolgen.

Du hast auch die Möglichkeit, die Berichterstattung auf der offiziellen Olympia-Webseite kostenlos zu sehen, aber die Berichterstattung wird nicht so umfangreich sein wie die der anderen Sender und du solltest dich nicht darauf verlassen, dass es eine Garantie für kostenloses Live-Streaming von bestimmten Wettkämpfen gibt.

So kannst du die Olympia 2021 live streamen, wenn du im Ausland bist

Pferdefans sollten dieses globale Großereignis auf jeden Fall erleben und es sollte einen Weg geben, die Olympischen Spiele zu sehen, egal wo du dich während der vierzehn Tage des Goldfiebers befindest. Aber wenn du im Ausland bist und Schwierigkeiten hast, die Spiele zu sehen - oder wenn du einfach nur den Komfort und die Sprache deines Heimatlandes genießen willst - dann können dir geografische Beschränkungen im Weg stehen, um die Olympia 2021 live zu sehen.

Aber es gibt einen wirklich einfachen Weg, dieses Problem zu umgehen. Indem du ein VPN herunterlädst und installierst, kannst du deinem Computer vorgaukeln, dass er sich zu Hause befindet. Auf diese Weise kannst du die Übertragung zu Hause genießen, ohne einen illegalen Stream finden zu müssen - vorausgesetzt, du hältst dich an das Kleingedruckte des Senders.

Nutze ein VPN, um die Olympischen Spiele 2020 in Tokio von überall aus zu sehen.

ExpressVPN - hol dir das beste VPN der Welt Wir haben alle großen VPNs auf Herz und Nieren geprüft und küren ExpressVPN dank seiner Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und starken Sicherheitsfunktionen zu unserem Testsieger. Außerdem ist ExpressVPN mit so ziemlich jedem Streaming-Gerät kompatibel, darunter Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox und PlayStation sowie Android- und Apple-Smartphones. Wenn du dich jetzt für ein Jahresabonnement entscheidest, bekommst du 3 zusätzliche Monate GRATIS. Und wenn du es dir innerhalb der ersten 30 Tage anders überlegst, melde dich einfach und du bekommst dein Geld ohne Wenn und Aber zurück. - Teste ExpressVPN 100% risikofrei für 30 Tage

Die Nutzung eines VPNs ist so einfach wie eins, zwei, drei...

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ARD, ZDF oder Eurosport.

Andere Sender für die Olympischen Spiele 2020 auf der ganzen Welt

Wie gesagt, es wird nicht viele Orte auf der Welt geben, an denen du die Olympischen Spiele 2021 nicht im Live-Stream sehen kannst. Nur einige sind vielleicht kostenloser zu sehen als andere.

Wir sind ganz ehrlich zu dir, es gibt keine umfassendere und übersichtlichere Liste im Internet als die auf Wikipedia. Wenn du wissen willst, wer in deiner Nähe einen Olympia-Livestream zeigt, dann schau dir die Liste dort an.

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.