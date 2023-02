Redfall wird Maus und Tastatur auf der Konsole erlauben

Microsoft lässt den Spielern, die Redfall (Öffnet sich in einem neuen Tab)auf ihrer Xbox spielen, die Wahl zwischen einem Controller und einer Tastatur. Damit ist dies der zweite First-Party-Titel, den Microsoft im Jahr 2023 mit dieser Option versieht.

Redfall ist ein kommendes Koop-FPS-Spiel, das am 2. Mai veröffentlicht wird. In diesem blutrünstigen Shooter von Arkane, den Entwicklern von Prey und Dishonored, lauern hinter jeder Ecke mörderische Vampire. In einer postapokalyptischen Open World-Stadt musst du diese Bestien entweder im Einzelspieler- oder im Koop-Modus zur Strecke bringen.

Doch die Gewalt wird nicht bei den blutrünstigen Vampiren aufhören. Laut der offiziellen Xbox Store-Seite wird Redfall auf Konsole nicht nur den nicht nur Controller, sondern auch Maus und Tastatur unterstützen.

Da es in Redfall keine Spieler-gegen-Spieler-Komponente gibt, kann diese Option ohne allzu viele Argumente funktionieren. Auch wenn du deine Teamkameraden übertrumpfst, wird es also keine bösen Vampire geben, die dir im Chat böse Worte an den Kopf werfen, weil du eine präzisere Maus oder einen zielunterstützenden Controller benutzt hast.

Gibt es noch andere wie Redfall?

Das ist zwar ungewöhnlich, aber Redfall ist nicht das erste Spiel, das dies tut. Age of Empires II: Definitive Edition ermöglicht es dir ebenfalls eine Tastatur an deine Xbox Series X | S anzuschließen.

Das verschafft Spielern mit einer Tastatur einen beträchtlichen Vorteil. Eine Maus ist bei Echtzeit-Strategiespielen aufgrund der Genauigkeit, Geschwindigkeit und Präzision, die bei der Auswahl von Dingen benötigt wird, günstiger.

Im Multiplayer-Shooter Halo Infinite war es dagegen lange Zeit ein Nachteil, Maus und Tastatur zu benutzen. Dank der Zielhilfe von Controllern war es ein Kinderspiel, gegen Spieler mit Tastatur und Maus zu spielen. 343 Industries hat dies jedoch mit der Maus-Zielhilfe behoben.

Kämpfen bis zum Tod

Sowohl Halo Infinite als auch Age of Empires II: Definitive Edition zeigen, warum Spiele, die Controller und Tastaturen erlauben, so umstritten sein können. Die Vor- und Nachteile der beiden Optionen sind so unterschiedlich, dass sie sich massiv auf das Spielgeschehen auswirken können, sei es durch mehr Aktionen pro Minute mit der Maus oder durch die Zielhilfe mit einem Controller.

Spiele wie Redfall sind vielleicht das einzige Mal, dass diese Debatte nicht so kontrovers geführt wird. Den Spielern die Wahl zu lassen, was am besten zu ihnen passt, sei es ein Controller oder eine Tastatur, scheint ein hervorragendes Feature für Titel zu sein, bei denen die Wahl keinen großen Einfluss auf den Ausgang des Spiels hat.

Womit du auch immer lieber spielst, glücklicherweise wird der First-Party-Titel von Tag 1 an im Game Pass sein, sodass du es direkt herausfinden kannst. Und wenn Redfall vielleicht doch nichts für dich ist, warten dieses Jahr noch genügend weitere Spiele auf dich.