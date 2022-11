PSVR 2 Vorbestellungen: Wie und wo du jetzt dein Interesse anmelden kannst

Sony hat endlich den Preis und das Erscheinungsdatum (Öffnet sich in einem neuen Tab) der PlayStation VR2 bekannt gegeben. Gleichzeitig hat Sony bestätigt, dass du die PSVR 2 ab dem 15. November vorbestellen kannst.

Doch Sony scheint aus den Fehlern des PS5-Fiaskos gelernt zu haben und bittet alle Interessierten, ihre Daten zu registrieren, damit sie die PSVR 2 noch in diesem Monat vorbestellen können. Du kannst dich über den unten stehenden Link anmelden und erhältst dann eine E-Mail mit Informationen zur Vorbestellung, wenn du erfolgreich bist.

Registriere dein Interesse an einer PSVR 2 Vorbestellung bei PlayStation Direct (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Derzeit kannst du dein Interesse an PSVR 2 nur im offiziellen PlayStation Direct Store anmelden. Außerdem musst du dich in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden oder Luxemburg befinden, um teilnahmeberechtigt zu sein.

Es wurde jedoch bestätigt, dass das VR-Headset auch bei anderen Händlern und in anderen Regionen vor dem 15. November vorbestellt werden kann. Wir halten dich auf dem Laufenden, wo du das PSVR 2 vor seiner Veröffentlichung am 23. Februar 2023 kaufen kannst.

Wenn du ausgewählt wirst, kannst du die Standardversion der PlayStation VR 2 mit dem PSVR 2 Headset, den PSVR 2 Sense Controllern und den Stereo-Kopfhörern für 599,99 € kaufen. Es gibt auch ein PlayStation VR 2 - Horizon Call of the Mountain-Bundle, das alles oben Genannte und einen Download-Code für eines der PSVR-Hauptspiele, Horizon Call of the Mountain, enthält und 649,99 € kostet.

Wenn du eine PlayStation VR 2 vorbestellen möchtest, kannst du dich unten über die aktuelle Verfügbarkeit und die Details zur Vorregistrierung informieren.

PlayStation VR 2 Vorbestellungen

(Öffnet sich in einem neuen Tab) PSVR 2: Anmeldung zur Vorbestellung bei PlayStation Direct (Öffnet sich in einem neuen Tab) Sonys offizieller PlayStation Direct Store ist der erste Ort, an dem PSVR 2 vorbestellt werden kann. Zunächst musst du dich jedoch registrieren, um das kommende Virtual-Reality-Headset ab dem 15. November vorbestellen zu können. Erfolgreiche Bewerber/innen erhalten per E-Mail einen Link zur Vorbestellung, und die Bestellungen werden in der Launch-Woche der Konsole im Februar 2023 ausgeliefert.

Die PlayStation VR 2 funktioniert nur mit Sonys neuester Konsole, du brauchst also eine PS5, um sie nutzen zu können. Und da die diesjährigen PS5-Black-Friday-Angebote kurz bevorstehen, könnte es ein guter Zeitpunkt für einen Kauf sein. Wir halten die Augen offen nach vergünstigten Bundles mit besonders begehrten Spielen wie God of War Ragnarök, Call of Duty: Modern Warfare 2 und Horizon Forbidden West, also bleib dran für die neuesten Angebote.