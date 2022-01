PSVR 2 Spiele: Was wir auf PlayStation VR 2 erwarten

PSVR 2, Sonys nächste Generation der virtuellen Realität auf der PS5, ist offiziell auf dem Weg. Während PSVR 2 offiziell für 2021 angekündigt wurde und nur ein Blick auf die PSVR 2-Controller enthüllt wurde, hat Sony jetzt bestätigt, dass die nächste VR-Generation PlayStation VR 2 heißt und von dem PlayStation VR 2 Sense-Controller begleitet werden wird. Laut Sony wird die neue Hardware mit einer originalgetreuen Grafik, neuen sensorischen Funktionen und verbessertem Tracking aufwarten.

Neben der Enthüllung von PSVR 2 kündigte Sony auch das erste PSVR 2-Spiel an: Horizon Call of the Mountain. Das von Guerrilla Games und Firesprite entwickelte Horizon Call of the Mountain ist ein VR-Ableger der beliebten PlayStation Horizon-Reihe, in dem wir uns erneut in die Wildnis wagen und ein brandneues Abenteuer erleben können.

Aber welche anderen Spiele können wir erwarten, die die Vorteile von PSVR 2 nutzen? Wir wissen zwar nicht genau, wann wir Sonys Next-Gen-VR in den Händen halten werden, aber es gibt eine ganze Reihe von VR-Spielen, die die Vorteile der neuen Hardware nutzen werden. Nachfolgend findest du eine Liste der PSVR 2-Spiele, die bisher bestätigt wurden, sowie der Spiele, von denen wir annehmen, dass sie ihren Weg zu PlayStation VR 2 finden werden. Du solltest auf jeden Fall hier vorbeischauen, denn wir werden diese Liste aktualisieren, sobald weitere PSVR 2-Spiele bestätigt werden.

Bestätigte PSVR 2 Spiele

Horizon Call of the Mountain

Horizon Call of the Mountain ist das erste und bisher einzige bestätigte PSVR 2-Spiel. Horizon Call of the Mountain wird von Guerrilla und Firesprite Games entwickelt und soll ein brandneues Erlebnis in der Welt der beliebten PlayStation Horizon-Reihe sein.

Das für PSVR 2 entwickelte Horizon Call of the Mountain wird aus der Sicht eines brandneuen Protagonisten erzählt - auch wenn Aloy und andere bekannte Gesichter aus der Serie auftauchen werden.

In einem Beitrag auf dem PlayStation Blog schreibt Guerrillas Studio Director Jan-Bart van Beek, dass Horizon Call of the Mountain "die Hardware-Technologie, die Innovation und das Gameplay vorantreibt", während "die atemberaubende Grafik und die brandneuen PS VR2 Sense-Controller dem Eintauchen in die Welt von Horizon eine neue Bedeutung verleihen".

Derzeit hat Horizon Call of the Mountain noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wir gehen davon aus, dass es als Launch-Titel für PSVR 2 dienen wird (für das es derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum gibt).

Gerüchte über PSVR 2-Spiele

Im Folgenden haben wir eine Liste der kommenden PSVR-Spiele zusammengestellt, die voraussichtlich mit PSVR 2 kompatibel sein werden. Zu beachten ist, dass Sony zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch keinen dieser Titel für PSVR 2 bestätigt hat.

Zenith: The Last City

Der kommende Titel von RamenVR wird eine farbenfrohe, offene Fantasy-Welt mit einem Action-RPG-Gameplay kombinieren und so ein immersives Online-VR-MMO schaffen, das perfekt für PSVR 2 geeignet ist.

Im Moment ist Zenith für PSVR bestätigt, das Erscheinungsdatum wird noch bekannt gegeben. Es ist denkbar, dass das Erscheinungsdatum auf den Start von PSVR 2 verschoben wird, damit die Leistung von Sonys Next-Gen-Hardware in einer lebendigen Open-World präsentiert werden kann.

Moss Book II

Moss ist bereits eines der besten PSVR-Spiele überhaupt. Wir erwarten daher, dass die Fortsetzung, Moss: Book II, genauso beeindruckend sein wird (wenn nicht noch beeindruckender).

In Moss übernimmst du die Rolle der heldenhaften Maus Quill, die im ersten Spiel ihr Königreich und ihren Onkel vor einer feuerspeienden Schlange retten musste. Moss: Book II setzt genau dort an, wo das erste Spiel aufgehört hat. Quill wird von einem geflügelten Tyrannen und seinen Truppen gejagt.

Moss: Book II erscheint für PSVR im "Frühjahr 2022", aber da wir davon ausgehen, dass PSVR 2 gegen Ende des Jahres erscheinen wird, ist es fast sicher, dass die Fortsetzung mit PSVR 2 kompatibel sein wird - vor allem angesichts des Erfolgs des ersten Spiels.

Among Us VR

Among Us VR wurde bei den The Game Awards 2021 enthüllt und soll das beliebte Social Deduction Game noch immersiver machen, wenn es 2022 erscheint.

Im Moment ist Among Us VR für PlayStation VR bestätigt, aber wie bei Moss: Book II können wir uns nicht vorstellen, dass dieses neue VR-Spiel keine PSVR 2-Unterstützung haben wird. Zwar wird die PSVR 2-Unterstützung nicht zum Start kommen, wenn Among Us vor der PlayStation VR 2 erscheint, aber wir gehen davon aus, dass die Unterstützung ziemlich schnell nach dem Start der neuen Hardware verfügbar sein wird.

Gran Turismo 7

(Image credit: Polyphony Digital)

Angesichts des Erfolgs von Gran Turismo Sport VR würde es uns nicht überraschen, wenn das kommende Gran Turismo 7 zum Start auf PSVR 2 erscheinen würde - es klingt sogar sehr wahrscheinlich.

Im Jahr 2021 verriet Kazunori Yamauchi, der Schöpfer der Gran Turismo-Serie, dass der Entwickler von Gran Turismo 7, Polyphony Digital, sich vor allem auf VR konzentriert, wenn es darum geht, die Leistung der Next-Gen-Konsolen zu nutzen.

"Das erste, was von der höheren Leistung betroffen sein wird, ist VR", sagte Yamauchi gegenüber GT Planet. "Ich glaube nicht, dass es etwas anderes gibt, das so viel Rechenleistung benötigt. Ich mag VR sehr; ich glaube an ihre Möglichkeiten, und sie eignet sich sehr gut für ein Rennspiel."

Gran Turismo 7 soll im März auf den Markt kommen und PSVR 2 wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres erscheinen, so dass genug Zeit bleibt, um die VR-Unterstützung zum Start der Hardware zu implementieren.

Resident Evil Village

(Image credit: Capcom)

Wie Gran Turismo hat auch die Resident Evil-Reihe in VR Erfolg. Sowohl Resident Evil 7 als auch Resident Evil 4 VR zählen zu den besten VR-Spielen. Die virtuelle Realität verleiht den Spielen, die ohnehin schon für viel spürbare Spannung sorgen, eine zusätzliche Horrorebene.

Es wäre also nur logisch, dass der neueste Resi-Beitrag, Resident Evil Village, VR-Unterstützung für PSVR 2 erhält. Schließlich hat die PS5-Version des Spiels bereits gezeigt, wie 3D-Audio und haptisches Feedback die Horror-Immersion verstärken.

Hitman 3

(Image credit: IO Interactive)

Dass Hitman 3 VR auf PSVR 2 erscheint, ist aus praktischer Sicht sinnvoll. Derzeit ist Hitman 3 VR zwar für PSVR verfügbar, wird aber auf PS5 nicht unterstützt. Das bedeutet, dass du es nur auf der PS4 oder die PS4-Version auf der PS5 spielen kannst.

Es wäre also sinnvoll, eine PSVR 2-Version von Hitman 3 VR zu veröffentlichen, die es PS5-Besitzern leichter macht, die VR-Unterstützung von Hitman 3 zu nutzen und auf die präzisere Steuerung des Inside-out Trackings zurückzugreifen. Für den PC dürfen wir uns dieses Jahr jedenfalls darauf freuen.

No Man's Sky

(Image credit: Hello Games)

Wie Hitman 3 VR funktioniert auch No Man's Sky VR auf der PS5 nur über Abwärtskompatibilität. Da es aber auch eines der besten PSVR-Spiele ist, hat es unserer Meinung nach das Upgrade mehr als verdient.

Wir würden uns freuen, wenn No Man's Sky VR von der PSVR 2 unterstützt würde, damit es von der verbesserten visuellen Wiedergabetreue, den neuen sensorischen Funktionen und dem Eye-Tracking profitieren kann, die die PSVR 2 bieten soll.

Die Welt von No Man's Sky VR ist bereits sehr immersiv, aber die PSVR 2 hat das Potenzial, sie noch besser zu machen - und das würden wir gerne sehen.