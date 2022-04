PS Plus: erste Retro-Spiele für PS Plus Premium geleakt

Offensichtlich sind etliche PlayStation-Klassiker geleakt, die nächsten Monat im Rahmen von PS Plus Premium erscheinen sollen, und geben einen ersten Eindruck der Spiele, die zum Launch erwartet werden können.

Redditor the_andshrew hat nämlich im Backend des PSN-Store Covers des PS1-Fighting-Game Tekken 2, des PS1-Puzzlers Mr. Driller, des PSP-Arcade-Racers Ridge Racer 2, von Worms Armageddon und von Worms World Party entdeckt.

Wenn das überarbeitete PS Plus erscheint, erhalten Abonnenten der Premium-Stufe Zugriff auf einen üppigen Katalog von PS1-, PS2-, PS2- und PSP-Spielen. Die Assets, die the_andshrew ausgegraben hat, scheinen in Verbindung mit dieser Abo-Stufe zu stehen.

Obwohl dieser Leak nur fünf von insgesamt 340 Spielen des PS Plus-Retro-Katalogs zeigt, gibt er Hinweise darauf, welche Spiele sonst noch erwartet werden können.

(Image credit: Bandai Namco)

Spiele über Spiele

Bis wir in den Genuss dieser Spiele kommen, wird es jedoch noch eine Weile dauern. Der Relaunch von PS Plus erscheint am 23. Mai in Asien, am 1. Juni in Japan, am 13. Juni in Nordamerika und schließlich am 22. Juni in Europa.

Das neue PS Plus besteht aus drei Stufen. PS Plus Essential bietet das, was PS Plus aktuell tut – nämlich zwei kostenlose Spiele im Monat und Zugriff auf Onlinefunktionen. PS Plus Extra erweitert das Paket zu einem Konkurrenzprodukt zum Xbox Game Pass und stellt eine Auswahl von rund 400 PS4- und PS5-Spiele bereit.

PS Plus Premium vervollständigt das Angebot und lässt zusätzlich einen Katalog alter PlayStation-Spiele streamen.

Wie jeder Leak sollte auch dieser mit Vorsicht genossen werden. Die einzelnen Grafiken liegen zwar auf PlayStation-Servern, doch bis zu einer offiziellen Stellungnahme kann man nie wissen, ob und wann diese Spiele tatsächlich hinzugefügt werden.