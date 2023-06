Prince of Persia: The Lost Crown – Stillvolle Kämpfe und knackige Metroidvania-Action

Nach einem überraschenden Debüt-Trailer lässt Ubisoft auf der hauseigenen Ubisoft Forward-Veranstaltung gleich noch neue Einblicke zum neuesten Prince of Persia-Abenteuer, Prince of Persia: The Lost Crown, folgen. Selbige bieten Infos zu den Fähigkeiten des Protagonisten und seiner kämpferischen Klasse.

Der neueste Teil der langjährigen Action-Plattformer-Reihe kehrt einmal mehr in die zweidimensionale Ebene zurück, steigert zeitgleich allerdings wieder das Tempo und die Möglichkeiten im Kampf um ein Vielfaches. Entsprechend ist der neue Hauptcharakter nicht gerade zimperlich im Umgang mit seinen Widersachern. Was uns neben einfachen Gegnergesocks, phänomenalen Bosskämpfen und tödlichen Fallen noch erwartet, wissen wir sicher bis zum 18. Januar 2024, dem Release-Tag des neuen Prinzen-Abenteuers.

Das Spannendste an The Lost Crown ist aber zweifelsfrei schon jetzt der Metroidvania-Ansatz beim Leveldesign. Ob man hier an die Klasse von Titeln wie Hollow Knight oder aber Metroid: Dread heranreichen kann, bleibt aber (wie so vieles) noch abzuwarten...

Die Prince of Persia-Reihe hat sich lange Zeit von ihren 2D-Wurzeln abgewandt... Jenseits von einigen DS- oder GBA-Abenteuern war es dem Prinzen in 3D-Umgebungen zumeist nämlich offensichtlich wohliger. Und die Qualität von Titeln wie Sands of Time, Warrior Within oder The Two Thrones spricht ja auch für sich!

Dennoch ist es spannend nun einmal mehr in die 2D-Ebene zurückkehren zu dürfen und nach etlichen Jahren des Wartens einmal mehr in ein magisches Abenteuer inmitten der Wüste abzutauchen. Ob der Titel damit aber auch mich, als Fan der 3D-Trilogie, abholen kann oder nur etwas für neue Interessenten und besonders alte Hasen ist (das erste 2D PoP erschien in den späten 80ern), wird sich Anfang des kommenden Jahres zeigen, wenn The Lost Crown für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch sowie PC erscheint.

