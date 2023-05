Prince of Persia meets League of Legends – CONVERGENCE verspricht einiges und erscheint noch diesen Monat!

Nach The Mageseeker (Öffnet sich in einem neuen Tab), ist ja bekanntlich vor Convergence – oder so ähnlich...

Zumindest steht mit CONVERGENCE: A League of Legends Story™ bereits am 23. Mai der nächste Einzelspieler-Ausflug eines Helden aus dem Kult-MOBA von RIOT GAMES auf dem Programm.

Spielen werden wir hierbei den jungen Ekko, der nicht nur mit seinen Parkourfähigkeiten und Nahkampfattacken zu begeistern weiß, sondern sich als Zeitmanipulator auch geschickt aus jeder noch so misslichen Lage retten kann. In etwa so wie es auch der Protagonist von Prince of Persia bereits vor Jahren tat.

Wie entlang von Story-Trailern schon im Vorfeld zu sehen ist, werden wir einmal mehr auf bekannte Charaktere aus der Kluft der Beschwörer treffen. Dazuzählen dürften mitunter Camille, Jinx sowie Warwick. Viele eben dieser Figuren kennen wir übrigens bereits aus der hervorragenden Serien-Adaption Arcane (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Und so dürften LoL-Enthusiasten und Serien-Fans sich schließlich schon immens auf das Wiedersehen zum Monatsende freuen.

Time is of the essence

Convergence ist ein 2D-Action-Plattformer, der geschickt die bekannten Fähigkeiten des Helden Ekko mit Parkoureinlagen und kurzweiligen Prügeleien gegen allerhand Gegnergesocks verbinden will.

Der Stil macht auf jeden Fall schon einmal einen guten Eindruck und auch das gezeigte Gameplay bisher Lust auf mehr. Vor allem bin ich aber gespannt darauf, inwieweit die Manipulation der Zeit ein wesentliches Element für Kämpfe und Platforming sein wird.

(Image credit: RIOT FORGE | Double Stallion)

Nach dem gelungenen The Mageseeker mache ich mir zudem wenig Sorgen darum, dass auch Convergence eine tolle Erfahrung wird.

Und weil der Titel ja bereits 2022 erscheinen sollte, allerdings dann doch verschoben wurde, bin ich auch zuversichtlich, dass die zusätzliche Zeit gut genutzt wurde, um die nötige Qualität und einen gewissen Feinschliff zu gewährleisten.

CONVERGENCE: A League of Legends Story™ wird die vierte Single-Player-Auskopplung des bekannten MOBAs darstellen und sich hoffentlich in die bisherigen Erfolge rund um Ruined King (Öffnet sich in einem neuen Tab), Hextech Mayhem (Öffnet sich in einem neuen Tab) und nicht zuletzt The Mageseeker (Öffnet sich in einem neuen Tab) einreihen.

Ob dem so ist oder sich Riot Forge hier einen Fauxpas erlaubt, erfährst du aber spätestens am Ende des Monats, wenn auch wir unsere Hände ans neue Abenteuer von Ekko legen konnten.