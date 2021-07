PC-Spieler können dank PlayStation Now endlich God of War spielen

Das ganze Internet mag in den Xbox Game Pass Ultimate verliebt sein, aber das bedeutet nicht, dass Sonys eigenes PlayStation Now-Abo es nicht wert ist, im Auge behalten zu werden. Das gilt besonders in diesem Monat, da Blockbuster-Spiele wie God of War und Red Dead Redemption heute, am 6. Juli, in den Service aufgenommen werden.

God of War erschien 2018 exklusiv auf PlayStation 4-Konsolen und war eines der besten Spiele, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Auch ein paar Jahre später ist dieses sanfte Reboot der Franchise ein Muss und dank der Streaming-Optionen von PS Now können PC-Spieler das Spiel endlich selbst erleben.

Alternativ könntest du auch einige andere Blockbuster ausprobieren, die neu im Service sind. Nioh 2 wird mit seinem schwierigen, Dark Souls-ähnlichen Gameplay selbst den härtesten Gamer herausfordern und Red Dead Redemption 2 von Rockstar (den Machern von Grand Theft Auto V) wird dir helfen, deinen Traum, ein Cowboy zu werden, in all seinem grausamen Realismus auszuleben.

Wenn dich diese oder andere Spiele interessieren, kostet das Abonnement von PS Now nur 9,99€ pro Monat, wobei es Rabatte gibt, wenn du dich stattdessen für ein vierteljährliches oder jährliches Abonnement entscheidest (24,99€)

Weniger bekannte Hits

Aber selbst wenn du diese Hits bereits ausprobiert hast, gibt es noch ein paar weniger mainstreamige Optionen, die du stattdessen spielen kannst.

Wenn du Yakuza magst, wird dir Judgement, eine Detektivgeschichte aus demselben Team, wahrscheinlich gefallen. In diesem psychologischen Thriller musst du deinen Ermittlergeist unter Beweis stellen, indem du Hinweisen nachgehst, aber auch mit Kämpfen im Yakuza-Stil für mehr Action sorgst.

Wenn du auf der Suche nach etwas bist, das du mit anderen spielen kannst, ist Moving Out ein lustiges Multiplayer-Spiel, das dich sicher an Overcooked erinnern wird. Wenn du lieber alleine spielst, ist das auch kein Problem, denn du kannst dieses Spiel auch alleine spielen.

Noch etwas für Sportler

Die letzten beiden Spiele werden die Sportfans sicher begeistern. Wenn du dich darauf freust, diesen Sommer endlich die Olympischen Spiele in Tokio zu sehen, warum zeigst du dann nicht dein eigenes Können in Olympic Games Tokyo 2020?

Es beinhaltet über 15 Events, an denen du teilnehmen kannst, und du trittst in virtuellen Nachbildungen der offiziellen olympischen Austragungsorte in Tokio an. Was es noch besser macht, ist, dass es keine dieser nervigen Sonic- oder Mario-Charaktere enthält. Es ist nicht das beste Sportspiel, das es gibt, aber es könnte ein Spaß sein, wenn du nach etwas anderem suchst, das du mit deinem PS Now-Abo spielen kannst.

Zu guter Letzt bringt Nascar Heat 5 die Hitze, wenn du dich hinter das Steuer deines eigenen Stock Cars setzt, um der Champion der Nascar Cup Series 2020 zu werden. Du kannst alleine oder mit einem Freund (sowohl online als auch im geteilten Bildschirm) über 39 authentische Strecken fahren. Nascar-Fans werden sich das Spiel auf jeden Fall ansehen wollen.