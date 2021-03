OnePlus Nord 2 könnte bald ohne Snapdragon-Chipsatz auf den Markt kommen

Ein neues Gerücht behauptet nicht nur, dass es einen Nachfolger für das Mittelklasse-Gerät OnePlus Nord gibt - passenderweise OnePlus Nord 2 genannt - sondern dass es ohne Snapdragon-Chipsatz auf den Markt kommen wird und stattdessen auf Silicon von MediaTek setzt.

Qualcomms Snapdragon-Chipsätze haben über die Jahre die meisten führenden Android-Smartphones angetrieben, insbesondere diejenigen, die in den USA und Europa verkauft werden, und jedes OnePlus-Handy, das bis zum OnePlus One von 2014 und seinem Snapdragon 801 zurückreicht. Aber das OnePlus Nord 2 wird stattdessen den MediaTek Dimensity 1200-Chipsatz enthalten, so Quellen gegenüber Android Central. Sie behaupteten auch, das Telefon wird in Q2 2021 starten, was schon nächsten Monat sein könnte.

Das OnePlus Nord verwendet einen 7nm-Chipsatz der Mittel- bis Oberklasse, den Snapdragon 765G, und der 6nm-Dimensity 1200 des Nord 2 soll eine Verbesserung sein. Beide sind Octa-Core-Silizium, aber letzteres ist zu höheren reinen Geschwindigkeiten fähig: Der Snapdragon 765G hat einen Hauptkern mit 2,3 GHz und einen Leistungskern mit 2,2 GHz (beide Cortex-A76) mit sechs Effizienzkernen mit 1. 8Ghz (Cortex-A55), während der Prime-Kern des Dimensity 1200 bis zu 3,0Ghz (Cortex-A78) erreicht, drei weitere A78-Kerne bis zu 2,6Ghz und vier Effizienz-Kerne (Cortex-A55) bis zu 2,0Ghz.

Ob sich das in jeder Situation in einer besseren Leistung niederschlägt, ist angesichts anderer Faktoren wie Arbeitsspeicher und Betriebssystem-Integration reine Spekulation, aber es ist ein großer Schritt für MediaTek, um in eine bisher nur Qualcomm Snapdragon vorbehaltene Marke zu expandieren. Es wirft auch Fragen zur Erschwinglichkeit des Nord 2 auf - und ob der leistungsstärkere Chipsatz den Preis des mutmaßlich günstigen Smartphones erhöhen wird.

Die nächste Budget OnePlus Generation

Die eigentliche Frage könnte sein, welchen Platz das Nord 2 im Lineup der OnePlus-Handys einnimmt. 2020 sah die Einführung des OnePlus Nord N10 5G und des niedriger spezifizierten Nord N100, die beide weniger leistungsfähig waren als das originale OnePlus Nord.

Während wir erwartet haben, dass ein OnePlus Nord SE* die Lücke schließen würde, indem es mehr Leistung als das N10 5G bietet, aber zu einem besseren Preis als das Nord, haben wir nicht viel über seine Veröffentlichungspläne gehört. Daher erwarten wir, dass das Nord 2 der wahre Mittelklasse-Erbe sein wird - und die erschwinglichere Alternative zum kommenden OnePlus 9 - wenn es in den kommenden Monaten auf den Markt kommt, wenn man diesem Bericht Glauben schenken darf.

* Link englischsprachig