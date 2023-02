Nvidias wichtigste Grafikkarte vielleicht schon im April

Die Veröffentlichung der Nvidia RTX 4070 scheint näher zu rücken, wenn man einem neuen Bericht Glauben schenken darf, und es könnte die Next-gen-Grafikkarte sein, die die meisten Leute in den nächsten Monaten kaufen können.

Der neue Bericht stammt von VideoCardz (Öffnet sich in einem neuen Tab), die einen Screenshot einer Nvidia GeForce Desktop Embargo Timeline veröffentlicht haben, die angeblich an Nvidias Board-Partner geschickt wurde. Die Informationen, die größtenteils unscharf oder "TBD" sind, geben das Verkaufsdatum für die RTX 4070 mit April 2023 an, ohne jedoch einen genauen Tag zu nennen.

(Image credit: VideoCardz)

Natürlich ist dies mit Vorsicht zu genießen, da Nvidia noch nichts Offizielles verkündet hat, aber mit der Veröffentlichung der RTX 4090 (Öffnet sich in einem neuen Tab), RTX 4080 und RTX 4070 Ti sind die RTX 4070 und RTX 4060 Ti definitiv eher früher als später auf dem Weg. Und da der April 2023 zu diesem Zeitpunkt noch fast zwei Monate entfernt ist, ist dies definitiv ein glaubwürdiger Zeitplan.

Wir werden einen besseren Eindruck bekommen, wenn die ersten Benchmarks veröffentlicht werden und das Datum der Markteinführung näher rückt. Jetzt ist also definitiv der richtige Zeitpunkt, um nach Neuigkeiten über die hoffentlich beste Grafikkarte (Öffnet sich in einem neuen Tab) für die meisten Leute auf dem Markt Ausschau zu halten.

Die RTX 4070 dürfte für die meisten Menschen die erste zugängliche Grafikkarte sein

Einer der Gründe, warum wir uns alle auf die Ankündigung der RTX 4070 freuen, ist, dass - seien wir ehrlich - die Grafikkartenpreise in den letzten Jahren aus dem Ruder gelaufen sind.

Auch ohne die völlige Unverfügbarkeit von GPU-Lagerbeständen während der letzten Kryptowährungsblase ist die Preisinflation bei Grafikkarten ein großes Problem. Die AMD Radeon RX 7900 XTX wurde von uns für ihre herausragende Leistung gelobt, während ihr Preis "unter" $1.000 blieb (sie hat eine offizielle UVP von $999,99).

Nachdem die RTX 3090 Ti-Karten von Drittanbietern regelmäßig die 2.000-USD-Grenze überschritten und die Nvidia RTX 4080 MSRP 1.199 US-Dollar kostete, waren Gamer in der ganzen Welt unglaublich frustriert, dass ihnen die Next-gen-Karten aufgrund ihrer unverschämten Preise vorenthalten wurden. Selbst die RTX 4070 Ti hat eine UVP von "nur" 799,99 $.

Eine RTX 4070 ohne Ti sollte die erste Next-gen-Karte sein, die unter 700 und hoffentlich unter 600 Dollar zu haben ist. Mit dieser Preisklasse würde sie zumindest näher an das Budget vieler Spieler herankommen, die viel preisbewusster sind als in den vergangenen Jahren.

Das würde auch einen der größten Vorteile von AMD gegenüber den GPUs der RTX 40-Serie aushebeln, aber ob das ausreicht, um Nvidia zu einem Umdenken zu bewegen, bleibt abzuwarten.