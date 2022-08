Nur 199 Euro: Nintendo Switch (Gen. 2) momentan zum Spottpreis erhältlich

Die Nintendo Switch der zweiten Generation ist derzeit bei dem Mobilfunkanbieter Freenet für nur schlappe 199€ erhältlich. Und das auch noch ganz ohne Vertrag. Noch nie war eine Nintendo Switch für so wenig Geld verfügbar. Vergleichspreise bei Idealo (opens in new tab) kommen nicht im Ansatz an dieses günstige Angebot ran, was es zum aktuellen Bestpreis in Deutschland macht. Wenn du also eine Switch für wenig Geld erstehen möchtest und dir das OLED-Modell zu teuer ist, solltest du jetzt zuschlagen. Verfügbar ist die Konsole in den Farben Grau und Neon-Rot/Neon-Blau.



Für dein Geld bekommst du immerhin die Nintendo Switch der zweiten Generation, die bereits einige technische Verbesserungen zum Original aufweist. Neben einer optimierten Akku-Leistung und einem verbesserten LC-Display ist außerdem ein energieeffizienter Prozessor verbaut.