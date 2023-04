Crusader Kings 3: Neue Erweiterung mit Releasedatum – und es ist erfreulich nah

Die neueste Erweiterung für Crusader Kings 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) steht alsbald schon vor der Tür – und seit Kurzem wissen wir auch genau, ab wann es soweit ist.

Am 11. Mai erscheint dementsprechend die Erweiterung Tours and Tournaments (Öffnet sich in einem neuen Tab), die eine Reihe von Neuerungen für dein liebstes mittelalterliches Ränkespiel offeriert.

Crusader Kings 3 erschien bereits vor geraumer Zeit für PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab), Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) sowie den PC, zählt aber noch immer zu den tiefgründigsten und unterhaltsamsten Mittelalter-Strategietiteln, die ich in den letzten Jahren spielen durfte. Der Hit von Paradox Interactive überzeugt durch Stärken wie ein emergentes Storytelling und eine schier unendliche Anzahl an möglichen Spielverläufen, die allesamt äußerst unterhaltsam sind. Nicht selten habe ich die Nächte vor dem Bildschirm verbracht, um nur noch "diese eine Entscheidung" zu treffen... und stets waren es mindestens ein Dutzend mehr.

Zurecht zählt Crusader Kings 3 für mich und viele andere Spieler zu den besten Titeln, die das Strategie-Genre aktuell zu bieten hat. Umso besser also, dass die Erweiterung nun noch mehr Inhalte bringt und dem Spiel einmal mehr frisches Leben einhaucht.

Mich dünget nach frischen Inhalten

Tours and Tournaments legt den Schwerpunkt auf neue politische Möglichkeiten und Storytelling-Optionen und bietet Spielern fortan die Option, ritterliche Turniere auszurichten, in denen um Ruhm und Prestige gerungen wird. Für den Spieler dienen diese aber, genau wie die hinzugefügten Hochzeitsfeiern, primär als Bühne der politischen Machenschaft.

Spannend ist auch die neue Reisemechanik, auf die wohl das Tours im Titel zurückzuführen ist. Selbige sorgt dafür, dass wir künftig durch Ländereien reisen, unseren liebsten Vasallen einen Besuch abstatten, selbige mit Geschenken überhäufen oder aber als grausamer Herrscher unserer Gefolgschaft die letzten Taler entreißen.

Neue Charaktere dürfen wir aber auch erwarten, genauso wie weitere Kulturen, welche allesamt dem Langzeitspielspaß zugutekommen dürfte.

Ganz ehrlich: Ich liebe alles an dieser Neuigkeit!

Crusader Kings 3 ist schon in seiner Ursprungsfassung unfassbar unterhaltsam und dürfte entlang der Jahre sowie den Updates und Erweiterung nur noch weiter reifen und stärker überzeugen – genauso wie es ein guter Wein tut.

Und für mich steht es schon jetzt ganz außer Frage, dass ich mich im Mai einmal mehr durch die riesige Welt bewege, in Kriege ziehe und meine Kinder vernachlässige oder mit Familienangehörigen meiner Verbündeten vermähle – natürlich alles rein virtuell...

Crusader Kings 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist übrigens auch im Game Pass (Öffnet sich in einem neuen Tab)! Und über 400 weitere Titel ebenso. Welche hier im April hinzukommen oder das Spiele-Abonnement verlassen, verraten wir dir im folgenden Artikel (Öffnet sich in einem neuen Tab).