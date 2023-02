Neu zu streamen (Stand 17.02.): Diese 7 Filme/Serien kommen zu Netflix und Co.

Obwohl Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab) als die "großen Drei" der Streaming-Welt gelten, nehmen die TV-Empfehlungen dieser Woche von Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Paramount Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) ebenfalls viel Raum ein.

Die originale Apple-Dramaserie Hello Tomorrow! kommt zusammen mit neuen Staffeln von Star Trek: Picard und Carnival Row auf Paramount Plus bzw. Prime Video, während Apple TV Plus mit Sharper einen neuen Film mit vielen Stars bekommt. Überraschenderweise - und zum ersten Mal, seit wir diese wöchentlichen Listen führen - gibt es bei Disney Plus oder WOW keine neuen Titel, die für Schlagzeilen sorgen.

Im Folgenden haben wir sieben der wichtigsten neuen Filme und Serien zusammengestellt, die du dieses Wochenende auf den Streaming-Diensten sehen kannst.

Star Trek: Picard Staffel 3 (Prime Video)

Die dritte und letzte Staffel von Star Trek: Picard (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird ab diesem Wochenende auf Paramount Plus ausgestrahlt.

Obwohl die zweite Staffel der Serie auf wenig Gegenliebe stieß, kehrt Patrick Stewarts titelgebender Raumschiffkapitän für ein letztes 10-Episoden-Hurra zurück. In der offiziellen Inhaltsangabe zu Staffel 3 heißt es: "Eine verzweifelte Nachricht von einem lange verschollenen Freund bringt Picard auf die gewagteste Mission seines Lebens und zwingt ihn, Verbündete aus alten und neuen Generationen zu rekrutieren". Zu Stewarts Co-Stars gehören die Star Trek: The Next Generation-Alumni Michael Dorn, LeVar Burton, Jonathan Frakes und Marina Sirtis.

Die erste Folge von Star Trek: Picard Staffel 3 kann ab sofort auf Prime Video gestreamt werden. Die weiteren Folgen werden jeden Freitag bis zum Finale der Serie am 21. April veröffentlicht.

Carnival Row Staffel 2 (Prime Video)

Apropos Prime Video: Eine der bekanntesten Produktionen des Streaminganbieters, Carnival Row, kehrt dieses Wochenende für seine lang erwartete zweite (und letzte) Staffel zurück.

Mehr als drei Jahre nach der Premiere von Staffel 1 müssen Philo (Orlando Bloom) und Vignette (Cara Delevigne) in den neuen Folgen von Carnival Row nach einer Reihe mysteriöser Morde mit den wachsenden Spannungen zwischen Menschen und Feen fertig werden.

Die zweite Staffel der Serie verspricht größer und besser zu werden als die erste, mit 10 statt 8 Episoden und einem actiongeladenen Trailer, der noch mehr übernatürliche Steampunk-Atmosphäre verspricht. Wir hoffen, dass Carnival Row sich bald einen Platz auf unserer Liste der besten Prime Video-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) sichern kann.

Hello Tomorrow! (Apple TV Plus)

Apple TV Plus entwickelt sich immer mehr zum bevorzugten Streaming-Dienst für hochkarätiges und originelles Prestige-Fernsehen. "Hello Tomorrow!" ist nur eine der vielen aufregenden neuen Serien, die im Jahr 2023 auf die Plattform kommen.

Die retrofuturistische Serie von Jonathan Entwistle, dem Schöpfer von The End of the F***ing World, spielt in den 1950er Jahren, wo eine Gruppe von Handelsvertretern unter der Leitung von Billy Crudup Timeshares auf dem Mond anbietet, und verspricht eine gelungene Mischung aus Drama, Komödie und Satire. Es erinnert ein wenig an Mad Men und Fallout.

Die ersten drei Episoden von Hello Tomorrow! können ab sofort auf Apple TV Plus gestreamt werden, die restlichen sieben Folgen werden bis zum 7. April jeden Freitag ausgestrahlt.

Red Rose (Netflix)

Eine weitere von der BBC produzierte Dramaserie, Red Rose, ist ab diesem Wochenende international auf Netflix zu sehen.

Das achtteilige Drama von den Machern von The Haunting of Bly Manor, Michael und Paul Clarkson, handelt von einer Gruppe von Schulfreunden, deren Leben durch eine ruchlose Handy-App auf den Kopf gestellt wird, die ihnen mit gefährlichen Konsequenzen droht, wenn sie ihre Forderungen nicht erfüllen.

Bei seiner Veröffentlichung in Großbritannien im letzten Jahr wurde Red Rose von den Kritikern als "unterhaltsam verstörend" und "gruseliger als Black Mirror" beschrieben, was darauf schließen lässt, dass es zu den besten Netflix-Serien des Jahres 2023 gehören könnte.

Sharper (Apple TV Plus)

Apples neuester Star-Film Sharper ist jetzt auf Apple TV Plus zum Streamen verfügbar, nachdem er Anfang des Monats kurz im Kino zu sehen war.

Der von A24 produzierte Film mit Sebastian Stan, Julianne Moore, John Lithgow, Justice Smith und Briana Middleton in den Hauptrollen handelt von einer Gruppe talentierter Betrüger, die es ausschließlich auf Milliardäre in Manhattan abgesehen haben.

Die Kritiker haben Sharper fast einhellig als "großartigen, smarten Betrugsfilm, der vor intellektuellen Ideen nur so strotzt" gelobt, was ihn zu einem sicheren Kandidaten für einen Platz auf unserer Liste der besten Apple TV Plus Filme macht.

Full Swing (Netflix)

Nur einen Monat nach Break Point erscheint dieses Wochenende Full Swing, eine weitere Sport-Doku-Serie im Stil von Drive to Survive, auf Netflix.

Die acht Episoden umfassende Produktion begleitet eine Gruppe von Profigolfern - auf und neben dem Platz - während einer unerbittlichen Saison auf der PGA Tour. Rory McIlroy, Jordan Spieth, Justin Thomas, Collin Morikawa, Brooks Koepka, Scottie Scheffler und Ian Poulter gewähren uns einen ehrlichen Einblick.

Full Swing lüftet nicht nur den Schleier über die Realitäten der PGA Tour, sondern befasst sich auch mit dem Golf-"Bürgerkrieg", der durch den von Saudi-Arabien unterstützten abtrünnigen Wettbewerb LIV Golf ausgelöst wurde, was selbst diejenigen interessieren dürfte, die sich nicht für Bogeys und Birdies interessieren.

African Queens: Njinga (Netflix)

Der zweite Dokumentarfilm in dieser Woche ist African Queens: Njinga auf Netflix, eine Mischung aus Dokumentation und Drama, die von Jada Pinkett Smith produziert und gesprochen wird.

Die vierteilige erste Staffel - die bisher gemischte Kritiken erhalten hat - konzentriert sich auf das Leben und das Vermächtnis der Kriegerkönigin Njinga von Angola aus dem 17. Jahrhundert, die im heutigen Angola regierte. Eine zweite Staffel wurde von Netflix bereits bestellt und soll nächstes Jahr erscheinen.

