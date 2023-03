Neu zu streamen (Stand 03.03.): Diese 6 Filme/Serien kommen zu Netflix und Co.

Die dritte Staffel von The Mandalorian wird ab sofort auf Disney Plus ausgestrahlt.

Der März startet direkt richtig durch - und mit ihm eine ganze Reihe von neuen Filmen und Serien, die du dieses Wochenende streamen kannst.

The Mandalorian Staffel 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) führt das Angebot in dieser Woche ganz klar an, aber auch Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), Apple TV Plus und andere namhafte Streaming-Anbieter sind mit von der Partie.

Von wiederkehrenden Sci-Fi-Favoriten bis hin zu Musical-Dramen und allem, was dazwischen liegt, findest du hier bestimmt etwas, das du dir ansehen kannst.

The Mandalorian Staffel 3 (Disney Plus)

Das beliebte Star Wars (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Duo ist diese Woche endlich auf Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) zurückgekehrt. Die neueste Staffel von The Mandalorian, in der die Abenteuer von Din Djarin und Grogu (besser bekannt als Baby Yoda) fortgesetzt werden, startete am 1. März. Wenn du also die erste Folge noch nicht gesehen hast, ist jetzt die Zeit dafür gekommen.

In dieser Staffel reisen Din und Grogu zu Mandalore, dem Heimatplaneten von Din, um Vergebung für den Bruch seines mandalorianischen Eides zu erbitten. Da die Zukunft von Mandalore selbst auf dem Spiel steht, du neue und wiederkehrende Verbündete triffst und die verbleibenden Streitkräfte des Galaktischen Imperiums eine ständige Bedrohung darstellen, kannst du dich auf spannungsgeladene Dramen, Schießereien und galaxisumspannende Abenteuer freuen.

Episode 1 ist jetzt auf Disney Plus verfügbar. Neue Episoden erscheinen jeden Mittwoch.

Abbott Elementary Staffel 2 (Disney Plus)

Nur wenige konnten vor dem Start von Abbott Elementary im Dezember 2021 ahnen, wie beliebt die Serie sein würde. Seitdem hat sich die Doku-Sitcom jedoch in unsere Herzen gearbeitet und zahlreiche begehrte Auszeichnungen erhalten.

Fans der von Quinta Brunson entwickelten Serie werden sich freuen zu hören, dass Abbott Elementary Staffel 2 jetzt auf Disney Plus verfügbar ist. Für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben: Stell dir vor, du triffst The Office und Ted Lasso in einer öffentlichen Schule in Philadelphia, in der überwiegend Schwarze unterrichtet werden, und du bekommst eine gute Vorstellung von der Stimmung, dem Tonfall und den Themen.

Die ersten 10 Episoden von Staffel 2 sind jetzt auf Disney Plus verfügbar.

Sex/Life Staffel 2 (Netflix)

Es ist eine der am schlechtesten bewerteten Netflix-Serien, die dennoch eine Fortsetzung erhalten hat, aber Sex/Life muss irgendetwas richtig gemacht haben, um sich ihren Fortbestand auf einem der besten Streamingdienste (Öffnet sich in einem neuen Tab) der Welt zu verdienen.

Wenn du zu den Fans der Drama-Serie für Erwachsene gehörst, wird es dich freuen zu hören, dass Sex/Life Staffel 2 am 2. März in voller Länge hochgeladen wurde und du sie jetzt in einem Rutsch anschauen kannst. Die von Stacy Rukeyser entwickelte Serie ist zugegebenermaßen etwas gewöhnungsbedürftig, aber wer die Reise von Billie, Cooper und Co. weiterverfolgen will, kann das ab sofort tun.

Ab jetzt auf Netflix verfügbar.

Daisy Jones and the Six (Prime Video)

Basierend auf dem gleichnamigen New York Times-Bestseller von Taylor Jenkins Reid feiert Daisy Jones and the Six dieses Wochenende seine mit Spannung erwartete Premiere auf Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Das Musikdrama, in dem die Tochter der verstorbenen Lisa Marie Presley, Riley Keough, und Sam Claflin von Peaky Blinders die Hauptrollen spielen, begleitet eine Rockband aus den 1970er Jahren bei ihrem kometenhaften Aufstieg in der Musikwelt und erforscht die explosiven Gründe für die schockierende Auflösung auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs.

Wenn sich das alles ein bisschen nach Fleetwood Mac anhört, liegt das daran, dass Daisy Jones and the Six von Reids eigener Fangemeinde der legendären britisch-amerikanischen Rockband in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren inspiriert wurde. Das TV-Drama wurde bereits vor der Veröffentlichung von den Kritikern gelobt und sollte daher ein fester Bestandteil unseres Guides mit den besten Prime Video Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) werden.

Die Episoden 1 bis 3 sind ab jetzt verfügbar. Drei weitere Episoden werden am 10. März ausgestrahlt, die letzten vier Episoden erscheinen paarweise am 17. und 24. März.

The Problem With Jon Stewart Staffel 2 (Apple TV Plus)

Die zweite Staffel von The Problem With Jon Stewart wird dieses Wochenende auf Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) ausgestrahlt. Die restlichen Episoden dieser Staffel erscheinen zwischen dem 3. März und Mitte April.

Diesmal widmet sich der beliebte US-Moderator, politische Kommentator und Comedian einer Reihe neuer Themen, darunter Kriminalität, Preisinflation und Verteidigung. Wie immer wird Stewart vor Ort sein, um die neuesten heißen Diskussionspunkte zu analysieren und Interviews mit Persönlichkeiten wie US-Senator Natham Dahm und General David Petraeus zu führen, um mehr über die einzelnen Themen zu erfahren. Zum ersten Mal wird Stewart auch nach Übersee reisen, um mit führenden Politikern zu sprechen - wenn sich das nicht lohnt, dann wissen wir auch nicht, warum.

Die Episoden 1 bis 9 sind ab jetzt verfügbar. Bis zum 14. April gibt es jeden Freitag neue Episoden.

Next in Fashion Staffel 2 (Netflix)

Unser letzter Eintrag in der Streaming-Liste der Woche ist für Fans von Reality-TV reserviert - vor allem für diejenigen, die eine Vorliebe für Mode haben.

Die von Alex Chung und Tan France ins Leben gerufene Serie Next in Fashion ist wieder auf Netflix zu sehen. 10 weitere Kandidatinnen kämpfen um 200.000 Dollar. Anstelle von Chung wird France in der zweiten Staffel von Supermodel und Mode-Guru Gigi Hadid unterstützt. Wenigstens ist es etwas anderes als beim letzten Mal...

Ab jetzt auf Netflix verfügbar.