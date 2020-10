MWC 2020 wegen Coronavirus abgesagt

Der MWC 2020 wurde offiziell wegen Bedenken hinsichtlich des Coronavirus abgesagt.

Die Ankündigung kommt wenig überraschend, nachdem sich bereits in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Unternehmen vom Event zurückgezogen hatten und gewaltige Löcher in der Liste der Aussteller hinterließen.

Der Virusausbruch mache es "unmöglich", den Mobile World Congress abzuhalten, sagte der CEO der GSMA, der Organisation hinter der Ausstellung, gegenüber Bloomberg*:

JUST IN: The 2020 Mobile World Congress has been canceled by GSMA because of #coronavirus fears.In an emailed statement, John Hoffman, the CEO of GSMA, said the outbreak has made it "impossible" to hold the event #MWC2020 pic.twitter.com/PS1BqTCzU8February 12, 2020