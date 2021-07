Mountainbike Olympia 2021: Termine, kostenlose Livestreams und weitere Details über die Disziplin Radsport Cross Country

Das Mountainbiken entstand in den 1970er Jahren in den USA aus der Liebe zur freien Natur heraus. Radfahrer begannen, ihre Fahrräder so zu modifizieren, dass sie für das Gelände geeignet waren, und in der Folge wurden spezialisierte Impact Bikes in größerem Umfang hergestellt. In den 1990er Jahren war das Mountainbiken zu einer weltweit anerkannten Sportart geworden. Lies weiter, um zu erfahren, wie du Mountainbiking bei den Olympischen Spielen 2020 im Live-Stream sehen kannst.

Cross-Country-Mountainbiking wurde bei den Spielen in Atlanta 1996 zur offiziellen olympischen Sportart ernannt, um die Fähigkeiten der Fahrer zu testen und gleichzeitig ein spannendes Zuschauerevent zu bieten. Die olympischen Mountainbike-Strecken bestehen in der Regel aus 4-6 Kilometern Schotterwegen mit steilen Anstiegen und felsigen Abfahrten, und die Rennen beinhalten einen Massenstart mit mehreren Runden. Der erste Fahrer, der alle geforderten Runden absolviert, wird zum Sieger erklärt. Alle Fahrer, deren Zeit 80% langsamer ist als die des Führenden in der ersten Runde, scheiden aus.

Bei der diesjährigen Olympia in Tokio sind die Schweizer Goldmedaillengewinnerin von 2016, Nino Schurter, und die Schwedin Jenny Rissveds, die in Rio ebenfalls Gold gewann und eine starke Anwärterin bei den Frauen ist, zu beachten. Wenn du vorhast, bei den Olympischen Spielen 2020 Mountainbiken zu sehen, erfährst du hier, wie du die Olympia-Events live streamen kannst.

Finale Cross Country der Männer: Montag, 26. Juli ab 8 Uhr

Finale Cross Country der Frauen: Dienstag, 27. Juli ab 8:00 Uhr

Kostenloser Olympia Mountainbike Livestream

Während du alle Mountainbike-Highlights auf dem Olympia-Kanal sehen kannst, ist die Berichterstattung über die Events selbst ziemlich begrenzt. Am besten schaust du dir die Wettkämpfe über deinen regionalen Fernsehsender an.

Je nachdem, wo du wohnst, gibt es auch kostenlose Olympia-Übertragungen auf deinen lokalen Sendern. In Deutschland kannst du die Mountainbike-Events montags auf ZDF, und dienstags auf ARD und den jeweiligen Mediatheken streamen.

So kannst du die Olympia 2021 live streamen, wenn du im Ausland bist

Während du in den meisten Ländern einen Olympia-Livestream nutzen kannst, könntest du im Ausland auf Schwierigkeiten stoßen, wenn du versuchst, deine gewohnte Streaming-Plattform aufzurufen.

Das liegt daran, dass die Streaming-Plattformen dazu neigen, ihre Inhalte zu geoblocken und dich zu sperren, wenn du im Ausland bist. Glücklicherweise gibt es eine sehr einfache Möglichkeit, dieses Problem zu lösen - indem du ein VPN nutzt.

Wenn du einen der besten VPN-Dienste herunterlädst, kannst du die Geoblocks umgehen und die Olympischen Spiele so sehen, als wärst du zu Hause. Das erspart dir das Aufspüren eines fragwürdigen Streams, während du im Urlaub bist.

Nutze ein VPN, um die Olympischen Spiele 2020 in Tokio von überall aus zu sehen.

ExpressVPN - hol dir das beste VPN der Welt Wir haben alle großen VPNs auf Herz und Nieren geprüft und küren ExpressVPN dank seiner Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und starken Sicherheitsfunktionen zu unserem Testsieger. Außerdem ist ExpressVPN mit so ziemlich jedem Streaming-Gerät kompatibel, darunter Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox und PlayStation sowie Android- und Apple-Smartphones. Wenn du dich jetzt für ein Jahresabonnement entscheidest, bekommst du 3 zusätzliche Monate GRATIS. Und wenn du es dir innerhalb der ersten 30 Tage anders überlegst, melde dich einfach und du bekommst dein Geld ohne Wenn und Aber zurück. - Teste ExpressVPN 100% risikofrei für 30 Tage

Die Nutzung eines VPNs ist so einfach wie eins, zwei, drei...

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ARD, ZDF oder Eurosport.

Andere Sender für die Olympischen Spiele 2020 auf der ganzen Welt

Du wohnst nicht in einem der oben genannten Länder? Keine Sorge, die Olympischen Spiele sind in den meisten Ländern der Welt zu sehen. Auch wenn es in einigen Ländern keine kostenlose Übertragung gibt oder die Auswahl nicht so groß ist, solltest du eine Option in deiner Region haben..

Wir sind ganz ehrlich zu dir, es gibt keine umfassendere und übersichtlichere Liste im Internet als die auf Wikipedia. Wenn du wissen willst, wer in deiner Nähe einen Olympia-Livestream zeigt, dann schau dir die Liste dort an.

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.