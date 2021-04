Marvel's Avengers kommt im April für PlayStation Now, kostenloses PS5-Upgrade verfügbar

Wenn du darauf gewartet hast, Marvel's Avengers auszuprobieren, hast du Glück! Sony hat heute über den PlayStation Blog angekündigt, dass die mächtigsten Helden der Erde auf PlayStation Now zu finden sind, wo sie bis zum 5. Juli 2021 verfügbar sein werden.

Das kostenlose PS5-Upgrade für Marvel's Avengers wurde vor Kurzem veröffentlicht, sodass jeder, der auf Sonys neuestem System spielt, von der verbesserten Framerate und den visuellen Effekten profitieren kann, sowie das einzigartige DualSense haptische Feedback und die adaptiven Trigger genießen kann. Dies ermöglicht zusätzliche Spannung, wenn man zum Beispiel einen Bogen benutzt.

Das ist ein nettes Upgrade, wenn man bedenkt, dass Kate Bishop und Hawkeye beide zu Marvel's Avengers als kostenlose Post-Launch-Charaktere hinzugefügt wurden, während eine später im Jahr 2021 kommende Erweiterung die Spieler in Wakanda an der Seite des Black Panther kämpfen lassen wird. Auch Spider-Man wird irgendwann in der Zukunft als PlayStation-exklusiver Charakter hinzugefügt.

In unserem Test von Marvel's Avengers haben wir festgestellt, dass das Spiel eine gemischte Angelegenheit ist, mit exzellenten Charakteren und einer hervorragenden Grafik, die durch eine sich wiederholende Missionsstruktur und eine inkonsistente Framerate beeinträchtigt wird. Glücklicherweise wurde dieses letzte Problem in der PS5-Version des Spiels behoben, die jetzt ohne zusätzliche Kosten erhältlich ist.

Weitere Ergänzungen für April 2021

Natürlich ist Marvel's Avengers nicht der einzige Neuzugang bei PS Now in diesem Monat - zwei weitere Spiele werden in Form von Boderlands 3 und The Long Dark im April 2021 zu Sonys Spiele-Abonnement-Service hinzugefügt.

Borderlands 3 wird bis zum 29. September 2021 verfügbar sein, während The Long Dark ebenfalls hinzugefügt wird und kein bestimmtes Datum hat, an dem es PlayStation Now verlassen wird.

PlayStation Now bietet eine große Auswahl an PS3- und PS4-Spielen, neben ausgewählten PS2-Titeln. PS4-Spiele können heruntergeladen werden, während die PS3-Titel auf einer PS4, PS5 oder einem PC gestreamt werden müssen. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, wenn du ein Xbox Game Pass-ähnliches Erlebnis auf PlayStation-Konsolen haben möchtest, und ist jetzt ziemlich erschwinglich (9,99€ pro Monat oder nur 5€ bei einem Jahresabo) nach einer Preissenkung Ende letzten Jahres.