Zu den kostenlosen PS Plus-Spielen für April gehören Days Gone und Soulstorm

Sony hat offiziell seine PS Plus-Gratisspiele für den April angekündigt - und die solltest du nicht verpassen.

Diesen Monat gibt es für PS Plus-Mitglieder das bereits bestätigte Oddworld zu gewinnen: Soulstorm (PS5), das PlayStation-exklusive Days Gone (PS4) und Zombie Army 4: Dead War (PS4).

Während Sonys letzter State of Play wurde bestätigt, dass Oddworld: Soulstorm wird für PS Plus-Mitglieder ab dem Launch des Spiels am 6. April verfügbar sein. Das bedeutet, dass PS5-Besitzer das brandneue Spiel gleich am ersten Tag in die Hände bekommen können - vorausgesetzt, sie sind aktive PS Plus-Abonnenten.

In Soulstorm ist Abe zurück, und wieder einmal versucht dieser zufällige Held, der zum Revolutionsführer wurde, seine Mudokons zu retten. Dieses Mal gibt es mehr als 1000 Mudokons zu retten und Teamwork ist der Name des Spiels - mit Ihrer Armee von Rebellen, die ihre kollektive Energie nutzen, um Abe zu helfen, die verschiedenen Rätsel zu lösen, die er vorfindet.

Soulstorm dient als zweites Spiel der Oddworld-Quintologie - ein erweitertes Remake des Klassikers Oddworld: Abe's Exodus - verspricht aber, viel besser als je zuvor auszusehen, mit 2.9D-Umgebungen und atemberaubender Grafik in größerem Maßstab. Darüber hinaus nutzt SoulStorm auf der PS5 das haptische Feedback des DualSense-Controllers, sodass du in spannenden Momenten Abes Herzschlag spüren kannst.

Ebenfalls im Angebot ist der PlayStation-First-Party-Action-Survival-Horror Days Gone, in dessen Mittelpunkt der zum Gesetzlosen gewordene Drifter Deacon St John steht, der in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben und um die Wiedervereinigung mit seiner Frau kämpft.

Zu guter Letzt haben wir noch mehr Zombie-Spaß mit Zombie Army 4: Dead War, einem Third-Person-Shooter von den Machern von Sniper Elite, in dem du alleine oder mit Freunden Zombies im Europa der 1940er Jahre abknallst.

Denke daran, dass zwei dieser Spiele zwar PS4-Versionen sind, du aber jedes dieser PS4-Spiele durch Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielen kannst - obwohl PS4-Spieler nicht in der Lage sein werden, Soulstorm zu spielen, das ein reiner PS5-Titel ist.

Keine kostenlosen PS Plus-Spiele mehr verpassen

(Image credit: Oddworld Inhabitants)

Du musst ein aktives PlayStation Plus-Abonnement sein, um diese kostenlosen PS Plus-Spiele zu erhalten - und du kannst sie spielen, wann immer du willst, solange du das Abonnement hast.

Als PS Plus-Abonnent kannst du nicht nur online mit Freunden spielen, sondern auch jeden Monat von Rabatten und kostenlosen Spielen profitieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, PlayStation-Spiele auszuprobieren, die du sonst vielleicht nicht gespielt hättest, egal ob es sich dabei um Indie-Titel handelt, die dir entgangen sind, oder um Titel, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu teuer waren. Jeden Monat bietet Sony eine Mischung aus PS4- und PS5-Spielen an, es lohnt sich also auch, wenn du noch nicht aufgerüstet hast.