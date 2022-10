Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Ubisoft feiert baldigen Release mit neuem Cinematic

Ubisoft veröffentlicht einen brandneuen Cinematic-Trailer zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope, das am 20. Oktober für die Nintendo Switch erscheint.

In diesem treten Mario, die Rabbids und sogar der Koopa-König Bowser höchstpersönlich gegen eine noch bisher unbekannte galaktische Finsternis an. Ubisoft strahlte den Trailer am 10. Oktober 2022 im Rahmen der diesjährigen Ubisoft Forward aus, in welcher es außerdem große Neuigkeiten zu Skull and Bones sowie Assassins Creed gab. Den Cinematic-Trailer zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope kannst du dir hier ansehen:

Meinung

Der Trailer gibt tolle Einblicke in die einzelnen Waffen und Ausrüstungen, die man wohl im Spiel benutzen wird, um seine Gegner über den Jordan zu schicken. So scheint beispielsweise Bowser mit seiner großen Panzerfaust die klassische Hau-Drauf-Klasse zu verkörpern, während Mario – wie in fast jedem seiner Spiele – ein ausgeglichener All-Rounder zu sein scheint. Die Animationen sind hübsch, kunterbunt und niedlich. Wir von TechRadar Deutschland können es kaum erwarten die "galaktische Finsternis" – so haben wir die neue Bedrohung einfach mal getauft – in der Rolle von Mario und Co. zu bekämpfen.