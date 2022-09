Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Kein Ubisoft-Account nötig

Ubisoft bestätigt in einem Tweet, dass es nicht nötig sein wird, einen Ubisoft-Account zu erstellen, um Mario + Rabbids: Sparks of Hope spielen zu können. Tatsächlich wurde erst gestern genau das Gegenteil vom französischen Spieleunternehmen behauptet, weswegen sich viele SpielerInnen nicht wirklich sicher sind, was nun stimmt und was nicht.

A Ubisoft Connect account isn't mandatory for players to play Mario + Rabbids Sparks of Hope, contrarily to what has been wrongfully mentioned by one of our previous tweets.September 22, 2022 See more

Mario + Rabbids: Was ist das eigentlich?

Mario + Rabbids ist ein Crossover zwischen – du hast es erraten – Super Mario und den verrückten Rabbids, die ihr Debüt in Rayman Raving Rabbids auf der Nintendo Wii feierten. Anders als für Mario typisch, handelt es sich bei der bisher zweiteiligen Reihe um rundenbasierte Strategiespiele. In den Kämpfen musst du mit der richtigen Taktik vorgehen und deine drei ausgewählten Figuren über ein großes Spielfeld bewegen, um deinen Gegnern mit den unterschiedlichsten Aktionen und Fähigkeiten den Garaus zu machen.



Unter dem Namen Mario + Rabbids: Kingdom Battle erschien im August 2017 – nur wenige Monate nach dem offiziellen Release der Nintendo Switch – der erste Teil der Reihe und fand durchaus Anklang bei den Fans. Über fünf Jahre später erscheint nun diesen Oktober der nächste Ableger der Serie mit dem Beinamen "Sparks of Hope".

Meinung

Es wirkt zwar ungewöhnlich und verdächtig, dass Ubisoft so schnell die "Meinung ändert", aber wenn sie der letzten Aussage treu bleiben, müssen wir zumindest keine Unbequemlichkeit in Form einer Konto-Erstellung erwarten.

Wir haben also vorerst die Gewissheit, dass kein Ubisoft-Account angelegt werden muss – es wäre aber auch kein Beinbruch, es dennoch zu tun – um in das neue Abenteuer von Mario und den verrückten Rabbids einzutauchen.