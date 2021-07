Judo Olympia 2021: Termine, kostenloser Livestream und weitere Details

Judo wurde in Japan erfunden, also ist es nur natürlich, dass die japanischen Athleten in diesem Sport außergewöhnlich gut sind. Mit Ausnahme der Olympischen Spiele 1980 (an denen sie nicht teilgenommen haben), hat Japan seit über fünf Jahrzehnten die meisten Medaillen bei jeder Olympiade gewonnen, und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Es gibt aber immer noch eine Menge, worauf du dich freuen kannst. Hier erfährst du, wie du Judo bei Olympia 2020 live streamen kannst, egal, wo du bist.

Livestream Judo Olympia 2020 Termine: Samstag, 24. Juli – Samstag, 31. Juli Austragungsort: Nippon Budokan Judo Mat 1 und Nippon Budokan Judo Mat 2 KOSTENLOSER Olympia Livestream: ZDF, Eurosport Sei dabei, egal wo du bist: Teste das beste VPN 100% risikofrei

Da jedes Land nur einen Athleten in jeder Gewichtsklasse melden darf, sind die Judoka, die bei den diesjährigen Olympischen Spielen antreten, die absolute Crème de la Crème, und keiner sollte auf der Matte enttäuschen.

Es gibt jedoch einige Ausreißer, die man im Auge behalten sollte. Der Japaner Ono Shohei, der Titelverteidiger in der Klasse -73 kg, ist sicher einer davon. Mit drei Weltmeistertiteln in der Tasche ist er einer der besten Judoka der Welt und andere Athleten werden es schwer haben, an ihm vorbeizukommen.

Außerdem solltest du die Ukrainerin Daria Bilodid im Auge behalten - sie ist erst 20 Jahre alt, aber die jüngste zweifache Judo-Weltmeisterin (bei Männern und Frauen). Sie wird in der Klasse -48 kg kämpfen.

In diesem Artikel schauen wir uns die wichtigen Termine an und wie du Judo bei Olympia 2020 live aus deinem Land verfolgen kannst. Wenn du die anderen Wettkämpfe sehen willst, lies dir diesen ausführlichen Artikel zum Olympia Live-Stream durch.

- Frauen -48 kg & Männer -60 kg Finale: Samstag, 24. Juli ab 10:00 Uhr

- Frauen -52 kg & Männer -66 kg Finale: Sonntag, 25. Juli ab 10:00 Uhr

- Frauen -57 kg & Männer -73 kg Finale: Montag, 26. Juli ab 10:00 Uhr

- Frauen -63 kg & Männer -81 kg Finale: Dienstag, 27. Juli ab 10:00 Uhr

- Frauen -70 kg & Männer -90 kg Finale: Mittwoch, 28. Juli ab 10:00 Uhr

- Frauen -78 kg & Männer -100 kg Finale: Donnerstag, 29. Juli ab 10:00 Uhr

- Frauen +78 kg & Männer +100 kg Finale: Freitag, 30. Juli ab 10:00 Uhr

- Gemischte Teams, Finale: Samstag, 31. Juli ab 10:00 Uhr

Alle Uhrzeiten MESZ

Kostenloser Olympia Judo Livestream

Obwohl die offizielle Website der Olympischen Spiele einige Berichte über die Spiele bereithält, gibt es bessere Möglichkeiten auf der ganzen Welt, eine viel umfassendere Berichterstattung zu sehen und das kostenlos.

In Deutschland kannst du die Wettkämpfe der Disziplin Judo bei ZDF und Eurosport kostenlos streamen (Mediatheken), genauso wie sie im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind.

So kannst du die Olympia 2021 live streamen, wenn du im Ausland bist

Du solltest in der Lage sein, einen Stream zu den olympischen Spielen zu finden (egal ob kostenpflichtig oder kostenlos), egal in welchem Land du dich gerade aufhältst. Es kann aber sein, dass a) deine gewohnte Übertragung im Ausland geo-blockiert ist; oder b) dein Arbeitsplatz oder deine Hochschule die Möglichkeit, die Spiele online zu sehen, gesperrt hat.

Aber es gibt einen wirklich einfachen Weg, dieses Problem zu umgehen. Indem du ein VPN herunterlädst und installierst, kannst du deinem Computer vorgaukeln, dass er sich zu Hause befindet. Auf diese Weise kannst du die Übertragung zu Hause genießen, ohne einen illegalen Stream finden zu müssen - vorausgesetzt, du hältst dich an das Kleingedruckte des Senders.

Nutze ein VPN, um die Olympischen Spiele 2020 in Tokio von überall aus zu sehen.

Die Nutzung eines VPNs ist wirklich einfach...

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ZDF oder Eurosport.

Diese Sender übertragen die Olympia 2021 weltweit

Wie gesagt, es wird nicht viele Orte auf der Welt geben, an denen du die Olympischen Spiele 2021 nicht im Live-Stream sehen kannst. Nur einige sind vielleicht kostenloser zu sehen als andere.

Wir sind ganz ehrlich zu dir, es gibt keine umfassendere und übersichtlichere Liste im Internet als die auf Wikipedia. Wenn du wissen willst, wer in deiner Nähe einen Olympia-Livestream zeigt, dann schau dir die Liste dort an.

